За добу Росія випустила по Україні понад 20 ракет
Сьогодні, 07:11
Російські війська ввечері 3 травня випустили більше 20 ракет по різних регіонах України, більшість – з Каспійського моря.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Увечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України. Стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону.
Орієнтовно випущено 18 ракет (з літаків -ред.), які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.
За попередніми даними, за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети", інформує Ігнат.
Він каже, що окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними силами України повітряний простір.
Натомість авіація Повітряних сил України протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації завдали близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі.
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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Увечері 3 травня – повітряна тривога по всій території України. Стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетного удару із Каспійського регіону.
Орієнтовно випущено 18 ракет (з літаків -ред.), які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.
За попередніми даними, за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети", інформує Ігнат.
Він каже, що окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними силами України повітряний простір.
Натомість авіація Повітряних сил України протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації завдали близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі.
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