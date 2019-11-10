Загинуло 26 людей: повідомили деталі жахливої автотрощі на Рівненщині

Загинуло 26 людей: повідомили деталі жахливої автотрощі на Рівненщині
Поліцейські, рятувальники, судові експерти та інші фахівці завершують огляд місця події, ідентифіковують загиблих, утім анкетні дані трьох осіб поки не встановлені.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Наразі відомо:

- водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito», який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого ТЗ, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом;

- особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки не встановлена;

- на момент ДТП у салоні автобуса «Setra», який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що іще один пасажир мав сідати у м. Броди, а другий водій — у Львові;

- всього у ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса);

- травмувалося 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу;

- усі пасажири — віком від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років;

- всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Загинуло 26 людей: повідомили деталі жахливої автотрощі на Рівненщині


Нагадують також, що за номером 067 675 42 92 у поліції Рівненської області рідні можуть отримати інформацію про учасників аварії.

На місці події продовжують працювати спецслужби, відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновили.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 травня приблизно о 19:20 на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика.


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Теги: аварія, Рівненщина, Ситне, загибель
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