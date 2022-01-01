 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ знищили вже близько 24 500 окупантів: втрати Росії у війні

ЗСУ знищили вже близько 24 500 окупантів: втрати Росії у війні
Українські війська продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1077 (+15) од,

бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,

артилерійських систем - 491 (+16) од,

РСЗВ - 163 (+1) од,

засоби ППО - 81 (+1) од,

літаків - 194 (+0) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,

кораблі /катери - 10 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).

Спеціальна техніка - 38 (+0).

Крилаті ракети - 87 (+3).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
Сьогодні, 10:28
В окупованій Макіївці на Донеччині горить нафтобаза, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
Як минула ніч у регіонах: росіяни обстріляли Миколаїв, від ударів по Львову постраждали двоє людей
Сьогодні, 09:40
Ракетні удари окупантів по залізниці: які потяги досі затримуються
Сьогодні, 09:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В окупованій Макіївці на Донеччині горить нафтобаза, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
Як минула ніч у регіонах: росіяни обстріляли Миколаїв, від ударів по Львову постраждали двоє людей
Сьогодні, 09:40
ЗСУ знищили вже близько 24 500 окупантів: втрати Росії у війні
Сьогодні, 09:25
Ракетні удари окупантів по залізниці: які потяги досі затримуються
Сьогодні, 09:10
Ракетний дивізіон 465-ї бригади Збройних сил Білорусі переміщується з пункту постійної дислокації до району призначення, – Генштаб
Сьогодні, 08:40
Схожі новини
На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
Сьогодні, 10:28
В окупованій Макіївці на Донеччині горить нафтобаза, – ЗМІ В окупованій Макіївці на Донеччині горить нафтобаза, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
Як минула ніч у регіонах: росіяни обстріляли Миколаїв, від ударів по Львову постраждали двоє людей Як минула ніч у регіонах: росіяни обстріляли Миколаїв, від ударів по Львову постраждали двоє людей
Сьогодні, 09:40
Ракетні удари окупантів по залізниці: які потяги досі затримуються Ракетні удари окупантів по залізниці: які потяги досі затримуються
Сьогодні, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сумщині росіяни з гелікоптера обстріляли школу, – голова ОВА
Сьогодні, 10:28
 0
В окупованій Макіївці на Донеччині горить нафтобаза, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
 0
Як минула ніч у регіонах: росіяни обстріляли Миколаїв, від ударів по Львову постраждали двоє людей
Сьогодні, 09:40
 0
ЗСУ знищили вже близько 24 500 окупантів: втрати Росії у війні
Сьогодні, 09:25
 0
Ракетні удари окупантів по залізниці: які потяги досі затримуються
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8