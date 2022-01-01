ЗСУ знищили вже близько 24 500 окупантів: втрати Росії у війні





Про це повідомляють у



Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:



особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,



танків - 1077 (+15) од,



бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,



артилерійських систем - 491 (+16) од,



РСЗВ - 163 (+1) од,



засоби ППО - 81 (+1) од,



літаків - 194 (+0) од,



гелікоптерів - 155 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,



кораблі /катери - 10 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).



Спеціальна техніка - 38 (+0).



Крилаті ракети - 87 (+3).



"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,танків - 1077 (+15) од,бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,артилерійських систем - 491 (+16) од,РСЗВ - 163 (+1) од,засоби ППО - 81 (+1) од,літаків - 194 (+0) од,гелікоптерів - 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,кораблі /катери - 10 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).Спеціальна техніка - 38 (+0).Крилаті ракети - 87 (+3)."Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію