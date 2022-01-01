ЗСУ знищили вже близько 24 500 окупантів: втрати Росії у війні
Сьогодні, 09:25
Українські війська продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1077 (+15) од,
бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,
артилерійських систем - 491 (+16) од,
РСЗВ - 163 (+1) од,
засоби ППО - 81 (+1) од,
літаків - 194 (+0) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
кораблі /катери - 10 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
Спеціальна техніка - 38 (+0).
Крилаті ракети - 87 (+3).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько/ about 24500 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1077 (+15) од,
бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,
артилерійських систем - 491 (+16) од,
РСЗВ - 163 (+1) од,
засоби ППО - 81 (+1) од,
літаків - 194 (+0) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
кораблі /катери - 10 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
Спеціальна техніка - 38 (+0).
Крилаті ракети - 87 (+3).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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