В окупованій Макіївці на Донеччині горить нафтобаза, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вранці почалася сильна пожежа, очевидці повідомляють, що у місті горить нафтобаза.
Про це пише Українська правда з посиланням на "Новости Донбасса", РИА "Новости".
Фото та відео опублікували користувачі соцмереж.
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що пожежа сталася в результаті обстрілу.
Російське видання РИА "Новости" повідомляє, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.
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Про це пише Українська правда з посиланням на "Новости Донбасса", РИА "Новости".
Фото та відео опублікували користувачі соцмереж.
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що пожежа сталася в результаті обстрілу.
Російське видання РИА "Новости" повідомляє, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.
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