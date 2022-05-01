В окупованій Макіївці на Донеччині горить нафтобаза, – ЗМІ





Про це пише



Фото та відео опублікували користувачі соцмереж.



Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що пожежа сталася в результаті обстрілу.



Російське видання РИА "Новости" повідомляє, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області вранці почалася сильна пожежа, очевидці повідомляють, що у місті горить нафтобаза.Про це пише Українська правда з посиланням на "Новости Донбасса", РИА "Новости".Фото та відео опублікували користувачі соцмереж.Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що пожежа сталася в результаті обстрілу.Російське видання РИА "Новости" повідомляє, що на нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися 4 резервуари по 5 тис тонн кожен.

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