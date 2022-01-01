Наслідки ракетного обстрілу на Львівщині: двоє постраждалих та 12 знеструмлених населених пунктів





Про це Максим Козицький.



Козицький розповів, що за попередньою інформацією, зі шести крилатих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.



На щастя, загиблих на Львівщині немає. Є двоє постраждалих, вони перебували неподалік від місць вибухів. Стан – легкий. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.



"В 58-річного постраждалого тупа травма грудної клітки. Чоловік із Закарпатської області, працює водієм.



У 24-річного хлопця мінно-вибухові уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Провели операцію та видалили осколки. Потрібна ще як мінімум одна операція, щоб видалити осколки на інших ділянках.



Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень.

Удари були критичними. Станом на зараз є затримка у русі потягів. Частково рух відновили.



Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені. Ще 5 населених пунктів – частково. Приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання.



Станом на ранок 4 травня 630 домогосподарств залишаються без електроенергії. Працюємо над ліквідацією наслідків удару. Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання", - зазначив голова Львівської ОВА.



Для гасіння пожежі задіяли 130 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Пожежі загасили на усіх пошкоджених об‘єктах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні ввечері 3 травня стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 завдали ракетного удару по Львівщині Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністраціїКозицький розповів, що за попередньою інформацією, зі шести крилатих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.На щастя, загиблих на Львівщині немає. Є двоє постраждалих, вони перебували неподалік від місць вибухів. Стан – легкий. Їм надають усю необхідну медичну допомогу."В 58-річного постраждалого тупа травма грудної клітки. Чоловік із Закарпатської області, працює водієм.У 24-річного хлопця мінно-вибухові уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Провели операцію та видалили осколки. Потрібна ще як мінімум одна операція, щоб видалити осколки на інших ділянках.Трьом електричним підстанціям у Львові завдали суттєвих пошкоджень.Удари були критичними. Станом на зараз є затримка у русі потягів. Частково рух відновили.Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені. Ще 5 населених пунктів – частково. Приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання.Станом на ранок 4 травня 630 домогосподарств залишаються без електроенергії. Працюємо над ліквідацією наслідків удару. Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання", - зазначив голова Львівської ОВА.Для гасіння пожежі задіяли 130 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Пожежі загасили на усіх пошкоджених об‘єктах.

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