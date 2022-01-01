Росія обстріляла Луганщину: загинув священник

Росія обстріляла Луганщину: загинув священник
У вівторок, 3 травня, окупанти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці ієромонах Парфеній.

"Російська армія продовжує змагання з Богом. На Луганщині з кінця лютого щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков", - зазначив він.

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Теги: Росія, Луганщина
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