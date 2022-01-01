«Десять камазов две недели назад привезли – «груз 200»… с Мариуполя», – перехоплена СБУ розмова окупанта з дружиною





Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити



«Десять камазов две недели назад привезли – «груз 200»… с Мариуполя... полные», – збентежено розповідає дружина своєму чоловіку-окупанту.



Вона згадує про їхнього давнього знайомого ВДВ-шника, який теж став «грузом 200». І з острахом переказує свідчення тих рашистів, яким пощастило повернутися з України живими.



«Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные…» – з тремтінням в голосі говорить жінка.



"Тож українські воїни пробивають не лише броню російської бронетехніки, але й інформаційний вакуум, який постійно намагається створити Кремль", - наголошують в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники женуть додому каравани з «грузом 200» і замість нових танків, які кинули на цей напрям, вивозять підбитий металолом. При цьому їхня бронетехніка настільки розбомблена, що більше нагадує «троянди».Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ «Десять камазов две недели назад привезли – «груз 200»… с Мариуполя... полные», – збентежено розповідає дружина своєму чоловіку-окупанту.Вона згадує про їхнього давнього знайомого ВДВ-шника, який теж став «грузом 200». І з острахом переказує свідчення тих рашистів, яким пощастило повернутися з України живими.«Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные…» – з тремтінням в голосі говорить жінка."Тож українські воїни пробивають не лише броню російської бронетехніки, але й інформаційний вакуум, який постійно намагається створити Кремль", - наголошують в СБУ.

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