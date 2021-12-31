Луцький ЦНАП тимчасово не прийматиме документи на паспорти





Про це



Це пов'язане із відсутністю доступу до сервісів Державної міграційної служби.



Після усунення проблем фахівці обіцяють одразу повідомити про відновлення надання послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через відсутність У місті Луцьку ЦНАП тимчасово припинив прийом документів для оформлення паспортів.Про це повідомили на сторінці центру у фейсбуці.Це пов'язане із відсутністю доступу до сервісів Державної міграційної служби.Після усунення проблем фахівці обіцяють одразу повідомити про відновлення надання послуги.

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