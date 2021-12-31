Луцький ЦНАП тимчасово не прийматиме документи на паспорти

Луцький ЦНАП тимчасово не прийматиме документи на паспорти
Через відсутність У місті Луцьку ЦНАП тимчасово припинив прийом документів для оформлення паспортів.

Про це повідомили на сторінці центру у фейсбуці.

Це пов'язане із відсутністю доступу до сервісів Державної міграційної служби.

Після усунення проблем фахівці обіцяють одразу повідомити про відновлення надання послуги.

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Теги: Луцьк, ЦНАП, прийом документів
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