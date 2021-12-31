Луцький ЦНАП тимчасово не прийматиме документи на паспорти
Сьогодні, 13:30
Через відсутність У місті Луцьку ЦНАП тимчасово припинив прийом документів для оформлення паспортів.
Про це повідомили на сторінці центру у фейсбуці.
Це пов'язане із відсутністю доступу до сервісів Державної міграційної служби.
Після усунення проблем фахівці обіцяють одразу повідомити про відновлення надання послуги.
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Про це повідомили на сторінці центру у фейсбуці.
Це пов'язане із відсутністю доступу до сервісів Державної міграційної служби.
Після усунення проблем фахівці обіцяють одразу повідомити про відновлення надання послуги.
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