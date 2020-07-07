Фонтани Луцька: чи готові до сезону і чи працюватимуть під час війни
Сьогодні, 13:55
Відремонтовані та пофарбовані фонтани у Луцьку інколи вмикають. Щоправда, сезон досі не розпочали.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.
Очільник пояснює: фонтани вмикали у тестовому режимі, адже після зимової перерви необхідний плановий ремонт.
До слова, про фонтани дбає «Луцькводоканал».
«Ми провели профілактичні роботи, ввімкнули – усе працює. Тобто у будь-який момент ми готові фонтани запустити», – зазначив Осіюк.
У якості ремонту речниця «Луцькводоканал» Ольга Федоренко не сумнівається, переконує: «опікуватися» фонтанами у працівників «Луцькводоканалу» виходить чудово.
«Ви бачили фонтан «Квітка»? Ми його дуже добре відрихтували: відчистили, нанесли стійку фарбу, привели до ладу не лише внутрішній стан мереж, а я й зовнішній вигляд», - ділиться Ольга Федоренко.
Окрім естетики, запевняє речниця «Луцькводоканалу», фонтани – річ досить корисна:
«У нас багато гостей міста, вимушених переселенців з малечею. А центральний фонтан завжди збирає навколо себе багато дітей. У святкові дні – аншлаг. До того ж, це не лише краса, а й зволоження міста».
Про позитивну реакцію містян говорить і Микола Осіюк. Нині, каже, фонтани працюють у тестовому режимі. Однак, чи розпочинатимуть повноцінний сезон під час воєнного стану, у міськраді досі не знають, зауважують, що чекають вказівку мера.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк.
Очільник пояснює: фонтани вмикали у тестовому режимі, адже після зимової перерви необхідний плановий ремонт.
До слова, про фонтани дбає «Луцькводоканал».
«Ми провели профілактичні роботи, ввімкнули – усе працює. Тобто у будь-який момент ми готові фонтани запустити», – зазначив Осіюк.
У якості ремонту речниця «Луцькводоканал» Ольга Федоренко не сумнівається, переконує: «опікуватися» фонтанами у працівників «Луцькводоканалу» виходить чудово.
«Ви бачили фонтан «Квітка»? Ми його дуже добре відрихтували: відчистили, нанесли стійку фарбу, привели до ладу не лише внутрішній стан мереж, а я й зовнішній вигляд», - ділиться Ольга Федоренко.
Окрім естетики, запевняє речниця «Луцькводоканалу», фонтани – річ досить корисна:
«У нас багато гостей міста, вимушених переселенців з малечею. А центральний фонтан завжди збирає навколо себе багато дітей. У святкові дні – аншлаг. До того ж, це не лише краса, а й зволоження міста».
Про позитивну реакцію містян говорить і Микола Осіюк. Нині, каже, фонтани працюють у тестовому режимі. Однак, чи розпочинатимуть повноцінний сезон під час воєнного стану, у міськраді досі не знають, зауважують, що чекають вказівку мера.
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