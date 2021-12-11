У Луцьку затримали водія автобуса під дією наркотиків

У Луцьку затримали водія автобуса під дією наркотиків
Історія трапилася кілька днів тому у Луцьку. Патрульні на одній з вулиць виявили автобус Bova Futura під керуванням 30-річного водія.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав на бордюр та перекрив автобусом обидві смуги для руху, що унеможливило зустрічний роз'їзд.

Під час спілкування з керманичем, поліцейські помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння.

Водій пройшов огляд на визначення стану наркотичного сп'яння в медичному закладі. Результат — керманич перебував під дією наркотичних речовин.

На щастя, в автобусі на момент виявлення водія, нікого з пасажирів не було. Транспортний засіб повертався порожнім.
У Луцьку затримали водія автобуса під дією наркотиків

На керманича склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Волинь, Луцьк, автобус, водій
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