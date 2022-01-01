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У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України

У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України
Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону.

Про це повідомляє Belarusian Hajun project у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України

"О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7", - йдеться у повідомленні.
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України
У Білорусі військова техніка переміщується у бік кордонів Литви й України

Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.

До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.


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Теги: Росія, Україна, війна
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