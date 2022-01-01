У Луцьк прибуло понад 40 тонн гуманітарної допомоги з Норвегії. ФОТО
Сьогодні, 15:45
Понад 40 тонн гуманітарної допомоги прибуло сьогодні, 4 травня, до Луцька. Вантаж зібрали в Скандинавії, за ініціативи Посольства України в Норвегії. Мінеральна вода та ситні галети стануть неабиякою підтримкою нашим армійцям, біженцям, людям з деокупованих територій.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
До Луцького центрального пункту допомоги їжу доправили двома вантажівками. Машини уже розвантажили. За словами координатора центру Володимира Захожого, закордонні партнери ні на день не припиняють співпрацю з луцькими волонтерами: допомагають товарами першої необхідності, харчами, медикаментами.
Усього за час роботи центрального пункту допомоги у різні кінці держави було відправлено 400 тонн вантажів.
“Допомога до нас їде з Франції, Румунії, Литви, Польщі, Німеччини. Усі донори хочуть бачити, куди дійшла їхня допомога. Ми за все звітуємо і партнерам це дуже імпонує. Організації, які відправляють вантажі, хочуть, щоб їхня допомога пішла на користь нашим громадянам”, - сказав Володимир Захожий.
Найчастіше гуманітарною допомогою центральний пункт забезпечує бійців територіальної оборони, військовослужбовців Збройних Сил України, тимчасово переселених осіб, які зараз знаходяться в Луцьку.
За словами Володимира Захожого, інколи в роботі виникають складні логістичні питання, коли іноземні партнери чи благодійні фонди не хочуть самостійно привозити гуманітарні вантажі в Україну. Тоді лучанам доводиться шукати шляхи вирішення цих питань і самостійно привозити зібрану за кордоном допомогу. “Луцька міська рада в особі міського голови завжди йдуть назустріч і постійно в контакті з нами: надають кошти, пальне. І завдяки такій співпраці ми привозимо гуманітарні вантажі”, - розповів він.
За допомогою до Луцького центрального пункту допомоги звертаються військовослужбовці та представники органів місцевого самоврядування з інших регіонів України. Найчастіше листи з проханням надходять з Києва, Бучі, Ірпеня, Сум, Житомира, Харкова. Тут їх розглядають та видають потрібну допомогу згідно актів. Потім люди, які її отримують, дякують та роблять фото та відеозвіти.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
До Луцького центрального пункту допомоги їжу доправили двома вантажівками. Машини уже розвантажили. За словами координатора центру Володимира Захожого, закордонні партнери ні на день не припиняють співпрацю з луцькими волонтерами: допомагають товарами першої необхідності, харчами, медикаментами.
Усього за час роботи центрального пункту допомоги у різні кінці держави було відправлено 400 тонн вантажів.
“Допомога до нас їде з Франції, Румунії, Литви, Польщі, Німеччини. Усі донори хочуть бачити, куди дійшла їхня допомога. Ми за все звітуємо і партнерам це дуже імпонує. Організації, які відправляють вантажі, хочуть, щоб їхня допомога пішла на користь нашим громадянам”, - сказав Володимир Захожий.
Найчастіше гуманітарною допомогою центральний пункт забезпечує бійців територіальної оборони, військовослужбовців Збройних Сил України, тимчасово переселених осіб, які зараз знаходяться в Луцьку.
За словами Володимира Захожого, інколи в роботі виникають складні логістичні питання, коли іноземні партнери чи благодійні фонди не хочуть самостійно привозити гуманітарні вантажі в Україну. Тоді лучанам доводиться шукати шляхи вирішення цих питань і самостійно привозити зібрану за кордоном допомогу. “Луцька міська рада в особі міського голови завжди йдуть назустріч і постійно в контакті з нами: надають кошти, пальне. І завдяки такій співпраці ми привозимо гуманітарні вантажі”, - розповів він.
За допомогою до Луцького центрального пункту допомоги звертаються військовослужбовці та представники органів місцевого самоврядування з інших регіонів України. Найчастіше листи з проханням надходять з Києва, Бучі, Ірпеня, Сум, Житомира, Харкова. Тут їх розглядають та видають потрібну допомогу згідно актів. Потім люди, які її отримують, дякують та роблять фото та відеозвіти.
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