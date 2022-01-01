У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів
Сьогодні, 16:50
Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби «компенсувати» тих окупантів, яких уже знищили українські військові
Таким чином, у них зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.
Про це свідчить листування російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.
«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців –прим.)» – пише жінка.
У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у «відказники».
«34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались», – пише окупант.
Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: «И кем менять их, спрашивается?»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таким чином, у них зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.
Про це свідчить листування російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.
«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців –прим.)» – пише жінка.
У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у «відказники».
«34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались», – пише окупант.
Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: «И кем менять их, спрашивается?»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів
Сьогодні, 16:50
На Волині горіло 3 гектари трави
Сьогодні, 16:29
З українськими військовими на «Азовсталі» зник зв'язок
Сьогодні, 16:05
Медіа