У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів



Таким чином, у них зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.



Про це свідчить



«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців –прим.)» – пише жінка.



У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у «відказники».



«34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались», – пише окупант.



Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: «И кем менять их, спрашивается?»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби «компенсувати» тих окупантів, яких уже знищили українські військовіТаким чином, у них зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.Про це свідчить листування російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців –прим.)» – пише жінка.У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у «відказники».«34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались», – пише окупант.Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: «И кем менять их, спрашивается?»

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