У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів

У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів
Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби «компенсувати» тих окупантів, яких уже знищили українські військові
Таким чином, у них зривається план «заміщення» бойових втрат на війні в Україні.

Про це свідчить листування російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.

«Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців –прим.)» – пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у «відказники».

«34 мехбат Карачаевский полностью разъ*бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали: все, бл*дь, навоевались», – пише окупант.

Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: «И кем менять их, спрашивается?»

У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів
У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів
У Росії не вистачає контрактників, аби «компенсувати» мертвих окупантів

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Теги: Росія, окупанти, війна, СБУ, контрактники
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