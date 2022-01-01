У Луцьку кілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 17:37
На розі проспекту Відродження і вулиці Митрополита Шептицького у Луцьку комунальники ліквідовують витік на трубопроводах гарячого водопостачання, що виник під проїжджою частиною. Вісім будинків обласного центру без гарячої води.
Про це розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.
З його слів, на місці події другий день працює аварійна бригада "Луцьктепла". Комунальники розкопали з двох боків проїжджої частини, замінюють труби протяжністю 25 метрів. Щоб усе поремонтувати без втручання в дорожнє полотно, потрібно замінити всю ділянку, яка проходить під дорогою, — каже Антон Безносиков.
Мешканка багатоповерхівки на вулиці Відродження, 4 Ольга Хурсенко розповідає, що третього та четвертого травня упродовж дня у її квартирі не має гарячої води.
Соціальна працівниця Тетяна Попова говорить, що без гарячої води незручно допомагати людям, якими опікується. Додає: гарячої води тут і на тому тижні теж не було, помити людину ми мусимо в каструлях воду гріти.
Коли є повністю розкопана ділянка, працювати однозначно легше, потрібно просто поміняти труби, — речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков. З його слів, завершити роботи та відновити постачання гарячої води в оселі лучан планують до кінця дня четвертого травня.
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Про це розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.
З його слів, на місці події другий день працює аварійна бригада "Луцьктепла". Комунальники розкопали з двох боків проїжджої частини, замінюють труби протяжністю 25 метрів. Щоб усе поремонтувати без втручання в дорожнє полотно, потрібно замінити всю ділянку, яка проходить під дорогою, — каже Антон Безносиков.
Мешканка багатоповерхівки на вулиці Відродження, 4 Ольга Хурсенко розповідає, що третього та четвертого травня упродовж дня у її квартирі не має гарячої води.
Соціальна працівниця Тетяна Попова говорить, що без гарячої води незручно допомагати людям, якими опікується. Додає: гарячої води тут і на тому тижні теж не було, помити людину ми мусимо в каструлях воду гріти.
Коли є повністю розкопана ділянка, працювати однозначно легше, потрібно просто поміняти труби, — речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков. З його слів, завершити роботи та відновити постачання гарячої води в оселі лучан планують до кінця дня четвертого травня.
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