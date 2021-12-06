Судитимуть волинянина, який ховав «закладки» у лісах

Волинянина обвинувачують у розповсюдженні психотропів через систему «закладок». Правоохоронці встановили 76 фактів розміщення ним згортків із амфетаміном і PVP у лісових смугах поблизу сіл у Луцькому та Володимир-Волинському районах і автодороги Рожище-Ківерці.Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним волинянином незаконного поводження зі зброєю та незаконного придбання, зберігання й перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі у особливо великих розмірах (ч.2 ст. 263, ч. ч. 2,3 ст. 307 КК України).Майже півкілограма PVP, 120 г амфетаміну, 300 г канабісу та кастет виявили й вилучили працівники поліції у молодика в ході досудового розслідування.Волинянин перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.Усі ці злочини він чинив не сам – матеріали щодо спільника виділені в окреме провадження.Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.