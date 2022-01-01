Російські окупанти налякані своїми втратами в Україні





Про це



«У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах*й…» – скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.



Співрозмовник і не заперечує: «Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…».

Тож після одужання поранений і не збирається в Україну: «Тут нех*й делать… Пацана привезли, ногу отъе*ашило… Дверь, нах*й, прямь оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій. Вони вкрай налякані своїми втратами на війні в Україні.Про це свідчать нові перехоплення СБУ.«У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах*й…» – скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.Співрозмовник і не заперечує: «Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…».Тож після одужання поранений і не збирається в Україну: «Тут нех*й делать… Пацана привезли, ногу отъе*ашило… Дверь, нах*й, прямь оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит».

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