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Російські окупанти налякані своїми втратами в Україні

Російські окупанти налякані своїми втратами в Україні
Російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій. Вони вкрай налякані своїми втратами на війні в Україні.

Про це свідчать нові перехоплення СБУ.

«У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах*й…» – скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.

Співрозмовник і не заперечує: «Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…».
Тож після одужання поранений і не збирається в Україну: «Тут нех*й делать… Пацана привезли, ногу отъе*ашило… Дверь, нах*й, прямь оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит».


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Теги: Росія, окупанти, втрати, СБУ
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