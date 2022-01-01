Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня
Завтра, 5 травня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 2-7⁰ тепла,

Синоптики попереджають, що на ґрунті місцями заморозки,0,-3⁰, вдень буде 17-22⁰ тепла.

За даними Sinoptik.ua, досвітні хмари звільнять вранці небо у Луцьку від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без опадів.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 4°С до 17°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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