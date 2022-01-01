У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю

У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю
У Дніпрі російські окупанти обстріляли залізницю, серед залізничників ніхто не постраждав.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина.

"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - зазначив він.

За словами Камишина, серед залізничників постраждалих немає.

"Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - додав глава "УЗ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 4 травня
Сьогодні, 22:41
На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині
Сьогодні, 21:49
У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю
Сьогодні, 21:36
У Луцьку 60 добровольців долучилися до навчань на рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Через обстріли «Укрзалізниця» затримує рух низки поїздів Через обстріли «Укрзалізниця» затримує рух низки поїздів
03 травень, 22:12
В Одесі над морем збили ворожий безпілотник В Одесі над морем збили ворожий безпілотник
28 квітень, 01:07
Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка Росія готує ракетний удар по «Придністров'ю» з жертвами серед мирного населення, – розвідка
26 квітень, 18:16
У Молдові відреагували на вибухи у Тирасполі У Молдові відреагували на вибухи у Тирасполі
25 квітень, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 4 травня
Сьогодні, 22:41
 0
На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині
Сьогодні, 21:49
 0
У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю
Сьогодні, 21:36
 0
У Луцьку 60 добровольців долучилися до навчань на рятувальників. ВІДЕО
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8