У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю
Сьогодні, 21:36
У Дніпрі російські окупанти обстріляли залізницю, серед залізничників ніхто не постраждав.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина.
"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - зазначив він.
За словами Камишина, серед залізничників постраждалих немає.
"Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - додав глава "УЗ".
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Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина.
"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - зазначив він.
За словами Камишина, серед залізничників постраждалих немає.
"Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - додав глава "УЗ".
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