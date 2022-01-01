У Дніпрі росіяни обстріляли залізницю





Про це повідомляє Олександра Камишина.



"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - зазначив він.



За словами Камишина, серед залізничників постраждалих немає.



"Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - додав глава "УЗ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі російські окупанти обстріляли залізницю, серед залізничників ніхто не постраждав.Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на голову правління АТ "Укрзалізниця""Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі", - зазначив він.За словами Камишина, серед залізничників постраждалих немає."Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - додав глава "УЗ".

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