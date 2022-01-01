Добрі новини від ВолиньPost за 4 травня

у щоденній рубриці нагадує про, які ми висвітлювали впродовж дня.Українські війська продовжують тримати оборону і на Донецькому, і на Луганському напрямках. Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити 6 танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.Наші ракетно-артилерійськими підрозділи виконали понад 40 вогневих завдань!Відтак, вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищили кілька ворожих об'єктів: пункт управління військами, 3 склади з боєприпасами, 1 склад із пально-мастильними матеріалами, кілька місць скупчень живої сили та техніки.Дуже добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:особового складу - близько 24500 (+300) осіб,танків - 1077 (+15) од,бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,артилерійських систем - 491 (+16) од,РСЗВ - 163 (+1) од,засобів ППО - 81 (+1) од,літаків - 194 (+0) од,гелікоптерів - 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,кораблів/катерів - 10 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12),спеціальної техніки - 38 (+0),крилатих ракет - 87 (+3).Українські десантники продовжують професійно знищувати підрозділи російських окупантів!Відремонтовані та пофарбовані фонтани у Луцьку інколи вмикають. Щоправда, сезон досі не розпочали, чекають вказівку мера.До Луцького центрального пункту допомоги їжу доправили двома вантажівками. Машини уже розвантажили. Закордонні партнери ні на день не припиняють співпрацю з луцькими волонтерами: допомагають товарами першої необхідності, харчами, медикаментами.У Ковель повернулися 50 дітей з німецького міста-партнера Барзінгхаузена, яке два місяці тому прийняло юних ковельчан. Вони мали гарні екскурсії і життя без сирен, але видно, що страшенно скучили. Кажуть, дорогою додому багато співали пісню «Волинь моя».