Добрі новини від ВолиньPost за 4 травня

Добрі новини від ВолиньPost за 4 травня
Минає 70 день, відколи російські війська розпочали повномасштабну війну на території України. Понад два місяці наші хлопці та дівчата майстерно боронять землю. Ба більше, сьогодні у наших захисників чимало здобутків, а в пеклі, на щастя, побільшало рашистів!

Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про добрі новини, які ми висвітлювали впродовж дня.

Сьогодні, 4 травня, нагадаємо вам про таке:

На Сході українські захисники відбили 12 атак російських окупантів

Українські війська продовжують тримати оборону і на Донецькому, і на Луганському напрямках. Зокрема, нашим захисникам вдалося знищити 6 танків, 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

ЗСУ знищили російський командний пункт на півдні України

Наші ракетно-артилерійськими підрозділи виконали понад 40 вогневих завдань!

Відтак, вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищили кілька ворожих об'єктів: пункт управління військами, 3 склади з боєприпасами, 1 склад із пально-мастильними матеріалами, кілька місць скупчень живої сили та техніки.

ЗСУ знищили вже близько 24 500 окупантів: втрати Росії у війні

Дуже добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 24500 (+300) осіб,
танків - 1077 (+15) од,
бойових броньованих машин - 2610 (+43) од,
артилерійських систем - 491 (+16) од,
РСЗВ - 163 (+1) од,
засобів ППО - 81 (+1) од,
літаків - 194 (+0) од,
гелікоптерів - 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
кораблів/катерів - 10 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12),
спеціальної техніки - 38 (+0),
крилатих ракет - 87 (+3).

ЗСУ ліквідували 5 бронетранспортерів разом з окупантами

Українські десантники продовжують професійно знищувати підрозділи російських окупантів!

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Фонтани Луцька: чи готові до сезону і чи працюватимуть під час війни

Відремонтовані та пофарбовані фонтани у Луцьку інколи вмикають. Щоправда, сезон досі не розпочали, чекають вказівку мера.

У Луцьк прибуло понад 40 тонн гуманітарної допомоги з Норвегії. ФОТО

До Луцького центрального пункту допомоги їжу доправили двома вантажівками. Машини уже розвантажили. Закордонні партнери ні на день не припиняють співпрацю з луцькими волонтерами: допомагають товарами першої необхідності, харчами, медикаментами.

Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО

У Ковель повернулися 50 дітей з німецького міста-партнера Барзінгхаузена, яке два місяці тому прийняло юних ковельчан. Вони мали гарні екскурсії і життя без сирен, але видно, що страшенно скучили. Кажуть, дорогою додому багато співали пісню «Волинь моя».

Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!

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Теги: Добрі новини, втрати ворога, війна, ЗСУ
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