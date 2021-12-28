На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині
Сьогодні, 21:49
Волинь втратила ще одного захисника на російсько-українській війні.
Про це повідомив Щацький селищний голова Сергій Карпук.
"З глибоким сумом повідомляю трагічну звістку: захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовослужбовець з села Положеве Челядин Демид Валерійович 2000 року народження", - йдеться у повідомленні Сергія Карпука.
Військовослужбовець поклав своє життя біля населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківщини.
Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив Щацький селищний голова Сергій Карпук.
"З глибоким сумом повідомляю трагічну звістку: захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовослужбовець з села Положеве Челядин Демид Валерійович 2000 року народження", - йдеться у повідомленні Сергія Карпука.
Військовослужбовець поклав своє життя біля населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківщини.
Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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