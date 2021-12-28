На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині





Про це повідомив Щацький селищний голова Сергій Карпук.



"З глибоким сумом повідомляю трагічну звістку: захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовослужбовець з села Положеве Челядин Демид Валерійович 2000 року народження", - йдеться у повідомленні Сергія Карпука.



Військовослужбовець поклав своє життя біля населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківщини.



Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила ще одного захисника на російсько-українській війні.Про це повідомив Щацький селищний голова Сергій Карпук."З глибоким сумом повідомляю трагічну звістку: захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовослужбовець з села Положеве Челядин Демид Валерійович 2000 року народження", - йдеться у повідомленні Сергія Карпука.Військовослужбовець поклав своє життя біля населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківщини.Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

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