На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині

На війні з Росією загинув 22-річний військовий з Волині
Волинь втратила ще одного захисника на російсько-українській війні.

Про це повідомив Щацький селищний голова Сергій Карпук.

"З глибоким сумом повідомляю трагічну звістку: захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовослужбовець з села Положеве Челядин Демид Валерійович 2000 року народження", - йдеться у повідомленні Сергія Карпука.

Військовослужбовець поклав своє життя біля населеного пункту Протопопівка Ізюмського району Харківщини.

Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: смерть, Волинь, Положево, Шацьк, війна
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