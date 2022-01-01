У Луцьку 60 добровольців долучилися до навчань на рятувальників. ВІДЕО

У Луцьку 60 добровольців долучилися до навчань на рятувальників. ВІДЕО
У Луцьку шістдесят людей прийшли до навчального центру цивільного захисту, аби стати підмогою для рятувальників. Після цих навчань волонтери стануть частиною добровольчого формування цивільного захисту.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У кожного своя причина прийти сюди. Олександр на власні очі бачив масштабні руйнування в українських містах, які вчинили окупанти. Бути осторонь не міг.

«Я знаю, що зараз дуже багато робіт проводиться у зруйнованих містах нашої країни: Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці. 5 тисяч добровольців, наскільки я знаю, тільки з Київської області зголосилися брати участь в цьому», – зазначив учасник добровольчого формування Олександр.

Серед охочих стати рятувальниками – і чоловіки, й жінки. Анні 21 рік. У добровольчий батальйон прийшла тому, що хоче бути в такий час корисною.

«Я побачили анкету, відразу заповнила її. Надіюся, що хоча б якось зможу допомогти. Тим паче, я здорова, сильна – можу свої руки десь там запропонувати», – каже дівчина.

До слова, рідні Анни спершу несерйозно поставилися до її бажання стати добровольцем.

«Я дівчинка, творча особистість. Думали, як я зможу допомагати Держслужбі з надзвичайних ситуацій? Це вони зараз нормально реагують, тому що нема нагальної потреби мене залучати кудись. Але коли дійде до діла – не знаю, як вони відреагують», – розповідає Анна.

Поки що волинських добровольців-рятувальників не залучають у такі населені пункти, як Буча, Ірпінь, Гостомель чи Чернігів, адже є багато місцевих охочих. Але війна ще триває, і треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.

«Сьогодні ми зібрали Луцьку територіальну громаду. Надалі планується такі кущові заняття провести в Ковелі, Володимирі-Волинському, Камінь-Каширському районах та інших населених пунктах при необхідності», – повідомив начальник навчально-методичного центру цивільного захисту Сергій Шмига.

З добровольцями проводять інструктажі. Розповідають, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, які нюанси слід враховувати під час аварійно-рятувальних робіт, а головне – як надавати першу медичну допомогу.

При потребі добровольці виїжджатимуть на місця руйнувань, гасити пожежі, допомагати розбирати завали та рятувати життя людей. Тобто, усе, що роблять професійні рятувальники.


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Теги: Луцьк, добровольці, рятувальники
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