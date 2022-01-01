У Луцьку 60 добровольців долучилися до навчань на рятувальників. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



У кожного своя причина прийти сюди. Олександр на власні очі бачив масштабні руйнування в українських містах, які вчинили окупанти. Бути осторонь не міг.



«Я знаю, що зараз дуже багато робіт проводиться у зруйнованих містах нашої країни: Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці. 5 тисяч добровольців, наскільки я знаю, тільки з Київської області зголосилися брати участь в цьому», – зазначив учасник добровольчого формування Олександр.



Серед охочих стати рятувальниками – і чоловіки, й жінки. Анні 21 рік. У добровольчий батальйон прийшла тому, що хоче бути в такий час корисною.



«Я побачили анкету, відразу заповнила її. Надіюся, що хоча б якось зможу допомогти. Тим паче, я здорова, сильна – можу свої руки десь там запропонувати», – каже дівчина.



До слова, рідні Анни спершу несерйозно поставилися до її бажання стати добровольцем.



«Я дівчинка, творча особистість. Думали, як я зможу допомагати Держслужбі з надзвичайних ситуацій? Це вони зараз нормально реагують, тому що нема нагальної потреби мене залучати кудись. Але коли дійде до діла – не знаю, як вони відреагують», – розповідає Анна.



Поки що волинських добровольців-рятувальників не залучають у такі населені пункти, як Буча, Ірпінь, Гостомель чи Чернігів, адже є багато місцевих охочих. Але війна ще триває, і треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.



«Сьогодні ми зібрали Луцьку територіальну громаду. Надалі планується такі кущові заняття провести в Ковелі, Володимирі-Волинському, Камінь-Каширському районах та інших населених пунктах при необхідності», – повідомив начальник навчально-методичного центру цивільного захисту Сергій Шмига.



З добровольцями проводять інструктажі. Розповідають, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, які нюанси слід враховувати під час аварійно-рятувальних робіт, а головне – як надавати першу медичну допомогу.



При потребі добровольці виїжджатимуть на місця руйнувань, гасити пожежі, допомагати розбирати завали та рятувати життя людей. Тобто, усе, що роблять професійні рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку шістдесят людей прийшли до навчального центру цивільного захисту, аби стати підмогою для рятувальників. Після цих навчань волонтери стануть частиною добровольчого формування цивільного захисту.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. У кожного своя причина прийти сюди.на власні очі бачив масштабні руйнування в українських містах, які вчинили окупанти. Бути осторонь не міг.«Я знаю, що зараз дуже багато робіт проводиться у зруйнованих містах нашої країни: Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці. 5 тисяч добровольців, наскільки я знаю, тільки з Київської області зголосилися брати участь в цьому», – зазначив учасник добровольчого формування Олександр.Серед охочих стати рятувальниками – і чоловіки, й жінки.21 рік. У добровольчий батальйон прийшла тому, що хоче бути в такий час корисною.«Я побачили анкету, відразу заповнила її. Надіюся, що хоча б якось зможу допомогти. Тим паче, я здорова, сильна – можу свої руки десь там запропонувати», – каже дівчина.До слова, рідні Анни спершу несерйозно поставилися до її бажання стати добровольцем.«Я дівчинка, творча особистість. Думали, як я зможу допомагати Держслужбі з надзвичайних ситуацій? Це вони зараз нормально реагують, тому що нема нагальної потреби мене залучати кудись. Але коли дійде до діла – не знаю, як вони відреагують», – розповідає Анна.Поки що волинських добровольців-рятувальників не залучають у такі населені пункти, як Буча, Ірпінь, Гостомель чи Чернігів, адже є багато місцевих охочих. Але війна ще триває, і треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.«Сьогодні ми зібрали Луцьку територіальну громаду. Надалі планується такі кущові заняття провести в Ковелі, Володимирі-Волинському, Камінь-Каширському районах та інших населених пунктах при необхідності», – повідомив начальник навчально-методичного центру цивільного захистуЗ добровольцями проводять інструктажі. Розповідають, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, які нюанси слід враховувати під час аварійно-рятувальних робіт, а головне – як надавати першу медичну допомогу.При потребі добровольці виїжджатимуть на місця руйнувань, гасити пожежі, допомагати розбирати завали та рятувати життя людей. Тобто, усе, що роблять професійні рятувальники.

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