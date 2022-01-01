За день маріупольським гумкоридором евакуювали 344 людини





Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



Евакуйовані - жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони ввечері прибули до Запоріжжя.



Ще одна наша маленька перемога. Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС", - написала Ірина Верещук.



Також міністр зазначила, що маріупольська гуманітарна операція триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом дня, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини.Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.Евакуйовані - жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони ввечері прибули до Запоріжжя.Ще одна наша маленька перемога. Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС", - написала Ірина Верещук.Також міністр зазначила, що маріупольська гуманітарна операція триває.

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