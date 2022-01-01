За день маріупольським гумкоридором евакуювали 344 людини

За день маріупольським гумкоридором евакуювали 344 людини
Протягом дня, 4 травня, в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Евакуйовані - жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони ввечері прибули до Запоріжжя.

Ще одна наша маленька перемога. Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС", - написала Ірина Верещук.

Також міністр зазначила, що маріупольська гуманітарна операція триває.

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Теги: евакуація, Маріуполь, Токмач, Бердянськ, війна, росія
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