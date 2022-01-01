5 травня на Волині: гортаючи календар

5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Лука, Віталій, Федір, Цибулевий день.

А у світі відзначаються: Міжнародний день принцес, Всесвітній день спілкування, Міжнародний день акушерки, Всесвітній день боротьби з астмою, Міжнародний день боротьби за права інвалідів, День Європи та Всесвітній день легеневої гіпертензії.

На Волині сьогодні відзначає день народження ексзаступник міського голови Луцька Юрій Моклиця.

Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович (на фото), завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко, громадська діячка Катерина Шарпата.

Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху в житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.

У вівторок, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Сни з 4 на 5 травня в точності збуваються. Сновидіння, побачене вдень 5 травня, є віщим. Не розповідайте про них нікому.
• Також у цей день не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.
• Ще здавна вважають, що сьогодні нещасливий день. Тому важливі справи перенесіть на потім, не робіть покупки, не ходіть самі, не відвідуйте закинуті території та будівлі, не йдіть в ліс чи на поле.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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