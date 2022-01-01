5 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Лука, Віталій, Федір, Цибулевий день.А у світі відзначаються: Міжнародний день принцес, Всесвітній день спілкування, Міжнародний день акушерки, Всесвітній день боротьби з астмою, Міжнародний день боротьби за права інвалідів, День Європи та Всесвітній день легеневої гіпертензії.На Волині сьогодні відзначає день народження ексзаступник міського голови ЛуцькаТакож день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант(на фото), завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ, громадська діячкаБажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху в житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.У вівторок, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!• Сни з 4 на 5 травня в точності збуваються. Сновидіння, побачене вдень 5 травня, є віщим. Не розповідайте про них нікому.• Також у цей день не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.• Ще здавна вважають, що сьогодні нещасливий день. Тому важливі справи перенесіть на потім, не робіть покупки, не ходіть самі, не відвідуйте закинуті території та будівлі, не йдіть в ліс чи на поле.