«В Україні вирішується, як житимуть люди на континенті», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до данського народу з нагоди річниці звільнення Данії від нацистів.Президент України зазначив, що Данія відзначає річницю дня, який довго був мрією. Всі сподівалися, що більше такого не повториться."Але війна прийшла знову. Вона в Україні і не збирається припинятися. Вона вже стала такою ж жорстокою, як і та війна, перемогу в якій всі ми згадуємо щороку в травні", - сказав Володимир Зеленський.Президент пригадав, як звертався до данців на 34 день вторгнення. За цей час збільшилася кількість ракет, які випустили росіяни, кількість шкіл, дитсадків, університетів, які зруйнували загарбники. Зросла й кількість жертв серед дітей - 220.«Саме зараз і саме в Україні вирішується те, як житимуть люди на нашому континенті. Чи буде мир. Не тільки в нас, а й у наших сусідів, а й у вас. Зло не знає, що таке державні кордони. Тиранія ніколи не зупиняється на захопленні лише однієї країни», - сказав Зеленський.Також глава держави подякував данцям за різносторонню допомогу у боротьбі з російськими загарбниками."Я вірю, що так, як я зараз звертаюся до вашого народу на річницю звільнення вашої країни, ваші представники будуть звертатися до українського народу, коли ми святкуватимемо річницю настання нашого миру", - сказав президент України.