«Наймасштабніша ДТП за декілька років», – міністр про жахливу аварію на Рівненщині
Сьогодні, 01:46
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині наймасштабнішою за кілька останніх років.
Також під час телемарафону Денис Монастирський назвав кількість жертв та стан потерпілих внаслідок аварії.
Щодо дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області очільник повідомив: «Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років. На жаль, ми можемо озвучити щодо 26 загиблих та 12 поранених, які знаходиться межі життя і смерті. Тобто число загиблих може поповнитися».
Він нагадав, що в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.
Нагааємо, 3 травня, близько 19:20 на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. Загинуло 26 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Загинуло 26 людей: повідомили деталі жахливої автотрощі на Рівненщині.
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Також під час телемарафону Денис Монастирський назвав кількість жертв та стан потерпілих внаслідок аварії.
Щодо дорожньо-транспортної пригоди в Рівненській області очільник повідомив: «Безперечно, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років. На жаль, ми можемо озвучити щодо 26 загиблих та 12 поранених, які знаходиться межі життя і смерті. Тобто число загиблих може поповнитися».
Він нагадав, що в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.
Нагааємо, 3 травня, близько 19:20 на Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика. Загинуло 26 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Загинуло 26 людей: повідомили деталі жахливої автотрощі на Рівненщині.
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