ЗСУ знищили два літаки окупантів
Сьогодні, 03:27
Українські захисники протягом доби уразили 9 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
4 травня противник продовжив завдавати ракетні удари по території України.
Загалом за добу ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил уразили два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.
Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.
Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.
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Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
4 травня противник продовжив завдавати ракетні удари по території України.
Загалом за добу ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил уразили два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.
Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.
Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.
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