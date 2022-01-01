ЗСУ знищили два літаки окупантів





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



4 травня противник продовжив завдавати ракетні удари по території України.



Загалом за добу ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.



Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил уразили два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.



Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.



Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.



Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники протягом доби уразили 9 повітряних цілей російських окупантів.Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.4 травня противник продовжив завдавати ракетні удари по території України.Загалом за добу ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил уразили два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.

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