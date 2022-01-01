ЗСУ знищили два літаки окупантів

ЗСУ знищили два літаки окупантів
Українські захисники протягом доби уразили 9 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

4 травня противник продовжив завдавати ракетні удари по території України.

Загалом за добу ЗСУ знищили дев’ять повітряних цілей.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил уразили два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети.

Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів.

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Теги: ЗСУ, війна, Повітряні сили
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