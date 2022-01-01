Зрадник показав росіянам підземні тунелі, що ведуть на «Азовсталь»





Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, - пише



За словами Геращенка, російські окупанти змогли проникнути на територію "Азовсталі" завдяки допомозі якогось електрика.



Зрадник показав ворогу підземні тунелі, через які можна потрапити на територію заводу. Антон Геращенко додав, що 3 травня російські загарбники почали штурмувати ці ходи, активно використовуючи інформацію, яку отримали від свого "помічника".



Антон Геращенко підкерслив, що зрадник обов'язково отримає свою кулю або цеглину по голові.



Геращенко також заявив, що саме тому до окупованого Маріуполя й прибув російський пропагандист Володимир Соловйов. Згідно з інформацією радника глави МВС, Соловйову пообіцяли, що він зможе зняти на камеру "перемогу" російських загарбників над захисниками України. Причому це мало статися ще вчора, 3 травня.



Реалізувати свій задум ворог не зміг. Українські військові продовжують чинити опір окупантам. Геращенко наголосив, що цей приклад героїзму та мужності назавжди стане частиною підручників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни знайшли серед працівників комбінату "Азовсталь" зрадника, який показав їм підземні ходи, якими можна пробратися на територію заводу.Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, - пише Канал24.

За словами Геращенка, російські окупанти змогли проникнути на територію "Азовсталі" завдяки допомозі якогось електрика.Зрадник показав ворогу підземні тунелі, через які можна потрапити на територію заводу. Антон Геращенко додав, що 3 травня російські загарбники почали штурмувати ці ходи, активно використовуючи інформацію, яку отримали від свого "помічника".Антон Геращенко підкерслив, що зрадник обов'язково отримає свою кулю або цеглину по голові.Геращенко також заявив, що саме тому до окупованого Маріуполя й прибув російський пропагандист Володимир Соловйов. Згідно з інформацією радника глави МВС, Соловйову пообіцяли, що він зможе зняти на камеру "перемогу" російських загарбників над захисниками України. Причому це мало статися ще вчора, 3 травня.Реалізувати свій задум ворог не зміг. Українські військові продовжують чинити опір окупантам. Геращенко наголосив, що цей приклад героїзму та мужності назавжди стане частиною підручників.

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