«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО

«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
У колишньому районному центрі на Волині зацвіла алея сакур.

Йдеться про місто Горохів. Фото квітучої алеї опублікували на сторінці Горохівської міської ради.

Алея екзотичних дерев знаходиться в центрі містечка на вулиці Шевченка, поблизу будівлі міської ради та райдержадміністрації. Локація вже стала популярною серед місцевих любителів гарних весняних світлин.

Як відомо, заклали алею сакур ще у березні 2019 року.

«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: локація, фото, сакури, цвіт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
Сьогодні, 07:24
Волинянин під час війни підписав контракт із футбольним клубом з Білорусі
Сьогодні, 05:27
Зрадник показав росіянам підземні тунелі, що ведуть на «Азовсталь»
Сьогодні, 04:31
ЗСУ знищили два літаки окупантів
Сьогодні, 03:27
Уряду пропонують відновити виробництво військових «Волинянок»
Сьогодні, 02:13
Схожі новини
Луцький фотограф показав чарівні фото яблуневого цвіту Луцький фотограф показав чарівні фото яблуневого цвіту
27 квітень, 2018, 12:32
Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні Фотограф із Білорусі створив портрет Путіна із жахливих фото з війни в Україні
23 квітень, 14:22
Як на Волині лікували зуби понад сто років тому. РЕТРОФОТО Як на Волині лікували зуби понад сто років тому. РЕТРОФОТО
23 лютий, 05:29
Показали старовинні фото Зимненського монастиря Показали старовинні фото Зимненського монастиря
11 лютий, 02:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
Сьогодні, 07:24
 0
Волинянин під час війни підписав контракт із футбольним клубом з Білорусі
Сьогодні, 05:27
 0
Зрадник показав росіянам підземні тунелі, що ведуть на «Азовсталь»
Сьогодні, 04:31
 0
ЗСУ знищили два літаки окупантів
Сьогодні, 03:27
 0
Уряду пропонують відновити виробництво військових «Волинянок»
Сьогодні, 02:13
 0
Медіа
відео
1/8