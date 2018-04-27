«Хай буде весна»: у місті на Волині зацвіла алея сакур. ФОТО
Сьогодні, 07:24
У колишньому районному центрі на Волині зацвіла алея сакур.
Йдеться про місто Горохів. Фото квітучої алеї опублікували на сторінці Горохівської міської ради.
Алея екзотичних дерев знаходиться в центрі містечка на вулиці Шевченка, поблизу будівлі міської ради та райдержадміністрації. Локація вже стала популярною серед місцевих любителів гарних весняних світлин.
Як відомо, заклали алею сакур ще у березні 2019 року.
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Йдеться про місто Горохів. Фото квітучої алеї опублікували на сторінці Горохівської міської ради.
Алея екзотичних дерев знаходиться в центрі містечка на вулиці Шевченка, поблизу будівлі міської ради та райдержадміністрації. Локація вже стала популярною серед місцевих любителів гарних весняних світлин.
Як відомо, заклали алею сакур ще у березні 2019 року.
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