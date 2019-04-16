Волинянка виграла 235 тисяч доларів та стала ученицею престижної школи в США

Волинянка виграла 235 тисяч доларів та стала ученицею престижної школи в США
Школярка з Волині виграла грант та вступила до престижної школи для дівчат у США.

Про це йдеться на сторінці Нововолинського наукового ліцею Friends.

Учениця 11-В класу цього навчального закладу Ліза Назарук - неодноразова переможниця багатьох олімпіад, конкурсів, турнірів, вступила до престижної школи для дівчат Emma Willard School. При цьому дівчина виграла грант на 235 тисяч доларів.

Завдяки програмі UGS, що допомагає талановитим учням із України здобути шанс на освіту в топових навчальних закладах США, Європи та Азії, Ліза вчитиметься в школі, яка в 2018 році за версією американської газети The Post-Standart була визнана приватною школою N1 у північній частині штату Нью-Йорк.
Волинянка виграла 235 тисяч доларів та стала ученицею престижної школи в США
Волинянка виграла 235 тисяч доларів та стала ученицею престижної школи в США


Emma Willard School - це перший заклад середньої освіти для жінок у США, заснована ще 1814 року. Її випускниці - відомі у світі науковиці, сенаторки, акторки та просто успішні жінки.
Волинянка виграла 235 тисяч доларів та стала ученицею престижної школи в США

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Теги: США, школа, грант, освіта, Нововолинськ
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