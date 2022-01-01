Волинянин під час війни підписав контракт із футбольним клубом з Білорусі

Волинянин під час війни підписав контракт із футбольним клубом з Білорусі
Уродженець Волині, вихованець та колишній гравець футбольного клубу "Волинь" під час війни підписав контракт із білоруським футбольним клубом.

Волинянин Андрій Стрижеус зіграв за новий клуб 3 гри.

24 березня 2022 року Стрижеус перейшов до ФК «Осиповичі», який у новому сезоні виступатимуть у Першій Лізі.

Футболіст дебютував за клуб 10 квітня 2022 проти «Барановичів».

Футболіст виступав за молодіжку "Волині" у період з 2007 по 2012 рік.
З 2012 по 2014 рік був гравцем ФК "Волинь". Не зігравши за дорослу команду жодного матчу, з 2015 по 2019 рік грав за низку білоруських команд і у 2019 повернувся до Луцька на запрошення Андрія Тлумака. Закріпитися у складі "хрестоносців" не вийшло і Стрижеус повернувся в Білорусь.

На час початку війни був гравцем ФК "Смолевичі", а у квітні перейшов до "Осиповичів".

Як відомо, 24 лютого Росія розпочала вторгнення в Україну. Частина військ РФ увійшли в Україну саме з території Білорусі, звідки росіяни іноді обстрілюють українські міста.

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Теги: Волинь, Білорусь, війна
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