Волинянин під час війни підписав контракт із футбольним клубом з Білорусі

Уродженець Волині, вихованець та колишній гравець футбольного клубу "Волинь" під час війни підписав контракт із білоруським футбольним клубом.Волинянин Андрій Стрижеус зіграв за новий клуб 3 гри.24 березня 2022 року Стрижеус перейшов до ФК «Осиповичі», який у новому сезоні виступатимуть у Першій Лізі.Футболіст дебютував за клуб 10 квітня 2022 проти «Барановичів».Футболіст виступав за молодіжку "Волині" у період з 2007 по 2012 рік.З 2012 по 2014 рік був гравцем ФК "Волинь". Не зігравши за дорослу команду жодного матчу, з 2015 по 2019 рік грав за низку білоруських команд і у 2019 повернувся до Луцька на запрошення Андрія Тлумака. Закріпитися у складі "хрестоносців" не вийшло і Стрижеус повернувся в Білорусь.На час початку війни був гравцем ФК "Смолевичі", а у квітні перейшов до "Осиповичів".Як відомо, 24 лютого Росія розпочала вторгнення в Україну. Частина військ РФ увійшли в Україну саме з території Білорусі, звідки росіяни іноді обстрілюють українські міста.