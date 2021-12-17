Уряду пропонують відновити виробництво військових «Волинянок»





Таку пропозицію висловив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олександр Назаренко.



Він повідомив, що надіслав пропозиції в уряд розглянути можливість відновлення виробництва автомобілів ЛуАЗ для ЗСУ, висловивши сподівання на те, що технічна документація таких автомобілів збереглась.



Також Олександр Назаренко запропонував провести переговори з іноземними автозаводами щодо передачі Україні обладнання для виробництва старих моделей авто-пікапів 4х4, наприклад, Toyota HILUX.



Як відомо, з 1961 по 2000 роки на Луцькому автомобільному заводі виготовлялись та проектувались серія військових автомобілів: ЛуАЗ-967 (1961—1987), ЛуАЗ-970 (1980-ті), ЛуАЗ-РСЗВ (1990-ті). Проте серійно випускалась лише одна модель — ЛуАЗ-967, інші ж дві залишилися прототипами.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінету міністрів України пропонують відновити виробництво легкових автомобілів ЛуАЗ для потреб ЗСУ.Таку пропозицію висловив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олександр Назаренко.Він повідомив, що надіслав пропозиції в уряд розглянути можливість відновлення виробництва автомобілів ЛуАЗ для ЗСУ, висловивши сподівання на те, що технічна документація таких автомобілів збереглась.Також Олександр Назаренко запропонував провести переговори з іноземними автозаводами щодо передачі Україні обладнання для виробництва старих моделей авто-пікапів 4х4, наприклад, Toyota HILUX.Як відомо, з 1961 по 2000 роки на Луцькому автомобільному заводі виготовлялись та проектувались серія військових автомобілів: ЛуАЗ-967 (1961—1987), ЛуАЗ-970 (1980-ті), ЛуАЗ-РСЗВ (1990-ті). Проте серійно випускалась лише одна модель — ЛуАЗ-967, інші ж дві залишилися прототипами.

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