Уряду пропонують відновити виробництво військових «Волинянок»

Уряду пропонують відновити виробництво військових «Волинянок»
Кабінету міністрів України пропонують відновити виробництво легкових автомобілів ЛуАЗ для потреб ЗСУ.

Таку пропозицію висловив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олександр Назаренко.

Він повідомив, що надіслав пропозиції в уряд розглянути можливість відновлення виробництва автомобілів ЛуАЗ для ЗСУ, висловивши сподівання на те, що технічна документація таких автомобілів збереглась.

Також Олександр Назаренко запропонував провести переговори з іноземними автозаводами щодо передачі Україні обладнання для виробництва старих моделей авто-пікапів 4х4, наприклад, Toyota HILUX.

Як відомо, з 1961 по 2000 роки на Луцькому автомобільному заводі виготовлялись та проектувались серія військових автомобілів: ЛуАЗ-967 (1961—1987), ЛуАЗ-970 (1980-ті), ЛуАЗ-РСЗВ (1990-ті). Проте серійно випускалась лише одна модель — ЛуАЗ-967, інші ж дві залишилися прототипами.

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Теги: Волинь, ЛуАЗ, авто
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