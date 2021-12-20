Боксер з Луцька здобув «бронзу» на міжнародному турнірі в Німеччині

Іван Бєлік у складі збірної України здобув бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу "Кубок Балтійського моря".



Змагання відбулися в громаді Цинновіц у Німеччині, пише



Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Луцька змагався у ваговій категорій 40 кілограмів, де поступився польському боксеру Філіпу Боченеку та посів третє місце в турнірній таблиці.



Збірна України з боксу здобула 15 нагород: семеро боксерів вибороли "золото", одна боксерка отримала "срібло" та ще семеро спортсменів здобули "бронзу".



Загалом учасниками змагань стали спортсмени з Німеччини, Туреччини, Швеції, Польщі, Бельгії та України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмен із Луцька, боксеру складі збірної України здобув бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу "Кубок Балтійського моря".Змагання відбулися в громаді Цинновіц у Німеччині, пише Суспільне Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Луцька змагався у ваговій категорій 40 кілограмів, де поступився польському боксерута посів третє місце в турнірній таблиці.Збірна України з боксу здобула 15 нагород: семеро боксерів вибороли "золото", одна боксерка отримала "срібло" та ще семеро спортсменів здобули "бронзу".Загалом учасниками змагань стали спортсмени з Німеччини, Туреччини, Швеції, Польщі, Бельгії та України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію