Боксер з Луцька здобув «бронзу» на міжнародному турнірі в Німеччині
Сьогодні, 18:15
Спортсмен із Луцька, боксер Іван Бєлік у складі збірної України здобув бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу "Кубок Балтійського моря".
Змагання відбулися в громаді Цинновіц у Німеччині, пише Суспільне.
Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Луцька змагався у ваговій категорій 40 кілограмів, де поступився польському боксеру Філіпу Боченеку та посів третє місце в турнірній таблиці.
Збірна України з боксу здобула 15 нагород: семеро боксерів вибороли "золото", одна боксерка отримала "срібло" та ще семеро спортсменів здобули "бронзу".
Загалом учасниками змагань стали спортсмени з Німеччини, Туреччини, Швеції, Польщі, Бельгії та України.
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Змагання відбулися в громаді Цинновіц у Німеччині, пише Суспільне.
Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Луцька змагався у ваговій категорій 40 кілограмів, де поступився польському боксеру Філіпу Боченеку та посів третє місце в турнірній таблиці.
Збірна України з боксу здобула 15 нагород: семеро боксерів вибороли "золото", одна боксерка отримала "срібло" та ще семеро спортсменів здобули "бронзу".
Загалом учасниками змагань стали спортсмени з Німеччини, Туреччини, Швеції, Польщі, Бельгії та України.
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