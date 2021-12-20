Боксер з Луцька здобув «бронзу» на міжнародному турнірі в Німеччині

Боксер з Луцька здобув «бронзу» на міжнародному турнірі в Німеччині
Спортсмен із Луцька, боксер Іван Бєлік у складі збірної України здобув бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу "Кубок Балтійського моря".

Змагання відбулися в громаді Цинновіц у Німеччині, пише Суспільне.

Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи № 2 Луцька змагався у ваговій категорій 40 кілограмів, де поступився польському боксеру Філіпу Боченеку та посів третє місце в турнірній таблиці.

Збірна України з боксу здобула 15 нагород: семеро боксерів вибороли "золото", одна боксерка отримала "срібло" та ще семеро спортсменів здобули "бронзу".

Загалом учасниками змагань стали спортсмени з Німеччини, Туреччини, Швеції, Польщі, Бельгії та України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бокс, Німеччина, змагання, бронза, міжнародний турнір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Боксер з Луцька здобув «бронзу» на міжнародному турнірі в Німеччині
Сьогодні, 18:15
Судитимуть волинянина, який ховав «закладки» у лісах
Сьогодні, 17:55
У Луцьку кілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 17:37
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Сьогодні, 17:21
Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі Волинські боксери здобули 2 золоті медалі на міжнародному турнірі
20 грудень, 2021, 15:07
Юні волинські боксери привезли медалі з міжнародного турніру Юні волинські боксери привезли медалі з міжнародного турніру
06 грудень, 2021, 17:40
Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу
23 березень, 2021, 20:28
Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО
17 вересень, 2020, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Боксер з Луцька здобув «бронзу» на міжнародному турнірі в Німеччині
Сьогодні, 18:15
 0
Судитимуть волинянина, який ховав «закладки» у лісах
Сьогодні, 17:55
 0
У Луцьку кілька будинків – без гарячої води
Сьогодні, 17:37
 0
Чи досі на Варшавському ринку продають білоруські товари
Сьогодні, 17:21
 0
Гладили траву та обіймалися: у Ковель повернулися діти із Німеччини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8