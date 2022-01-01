Це був єдиний вихід, – Міноборони про евакуацію «азовців» в ОРДЛО





Про це заявила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України під час брифінгу в



«Питання номер один – це операція по порятунку наших бійців із заводу «Азовсталь». Ця спільна операція проводиться декількома органами оборони – Нацгвардією, Головним управлінням розвідки, ЗСУ та Держприкордонслужбою. Ці підрозділи провели вже перший етап.



Заступниця міністра оборони наголосила, що іншої формули порятунку – немає. Це був єдиний вихід:



«Оборонці Маріуполя – це цілий ряд підрозділів, своє бойове завдання вони повністю виконали. Завдяки їм було не допущено перекидання противником близько 20 тисяч особового складу на територію України. Цим самим вдалося запобігти оточення сил ЗСУ», - сказала вона.



Ганна Маляр додала, що для подальшого повернення бійців необхідна процедура обміну, наразі вони на непідконтрольній території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Операція із порятунку військових з «Азовсталі» буде тривати до повного повернення їх додому.Про це заявила, заступниця міністра оборони України під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ. «Питання номер один – це операція по порятунку наших бійців із заводу «Азовсталь». Ця спільна операція проводиться декількома органами оборони – Нацгвардією, Головним управлінням розвідки, ЗСУ та Держприкордонслужбою. Ці підрозділи провели вже перший етап. Вчора були евакуйовані 53 особи у важкому стані та 211 осіб у задовільному стані . Операція буде проводитись до повернення цих військових на підконтрольну Україні територію», - сказала вона.Заступниця міністра оборони наголосила, що іншої формули порятунку – немає. Це був єдиний вихід:«Оборонці Маріуполя – це цілий ряд підрозділів, своє бойове завдання вони повністю виконали. Завдяки їм було не допущено перекидання противником близько 20 тисяч особового складу на територію України. Цим самим вдалося запобігти оточення сил ЗСУ», - сказала вона.Ганна Маляр додала, що для подальшого повернення бійців необхідна процедура обміну, наразі вони на непідконтрольній території.

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