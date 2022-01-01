У луцькому ЦНАПі – нова послуга

У луцькому ЦНАПі – нова послуга
У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька можна подати декларацію про право провадження господарської діяльності (на період воєнного стану). Декларація дасть змогу здійснювати господарську діяльність без отримання дозволів, інших документів дозвільного характеру, ліцензій.

Про це повідомили на сторінці ЦНАПу у фейсбуці.

Потім невідкладно, але не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану потрібно буде звернутися, щоб отримати відповідні дозвільні документи.

Декларація подається незалежно від зареєстрованого місця проживання, місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта.

Здійснити це можна також в електронній формі через застосунок ДІЯ.

ЦНАП міста Луцька працює у понеділок-четвер з 8:00 до 17:00 год., п’ятницю – з 8:00 до 15:00 год. (вул. Лесі Українки, 35). Телефон для додаткової інформації (0332) 777 888.

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Теги: ЦНАП, Луцьк, декларація
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