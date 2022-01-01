Купатися у Чорному морі небезпечно: там може бути до 600 мін





Про це пише



Лише в Чорному морі може перебувати понад 400 мін, а деякі експерти припускають, що їхня цифра може становити і 600.



Про це вранці 17 травня в прямому ефірі спільного телемарафону сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



"Росія ще на початку березня розкидала у Чорному морі міни, вони визнали це самі. Я бачив цифру 420 таких предметів вибухонебезпечних. Деякі експерти дають навіть 600. Розумію, що відповідні заходи були проведені і нашими силами оборони", - сказав Братчук.



Розмінування моря почнеться вже після перемоги України у війні. Залучатимуть до цього процесу іноземних фахівців.



"Питання розмінування акваторії Чорного моря - це питання, яке постане уже після нашої перемоги, воно буде дуже важливим. Знадовиться залучення до цих робіт наших іноземних партнерів, країн-союзників. І я вже бачу, що вони таку готовність висловлюють", - зазначив Братчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нині купатися в морях та перебувати на узбережжях небезпечно. Адже існує постійна небезпека висадки російського десанту. Інша причина – акваторія, зокрема, Чорного моря, замінована.Про це пише ТСН Лише в Чорному морі може перебувати понад 400 мін, а деякі експерти припускають, що їхня цифра може становити і 600.Про це вранці 17 травня в прямому ефірі спільного телемарафону сказав речник Одеської обласної військової адміністрації"Росія ще на початку березня розкидала у Чорному морі міни, вони визнали це самі. Я бачив цифру 420 таких предметів вибухонебезпечних. Деякі експерти дають навіть 600. Розумію, що відповідні заходи були проведені і нашими силами оборони", - сказав Братчук.Розмінування моря почнеться вже після перемоги України у війні. Залучатимуть до цього процесу іноземних фахівців."Питання розмінування акваторії Чорного моря - це питання, яке постане уже після нашої перемоги, воно буде дуже важливим. Знадовиться залучення до цих робіт наших іноземних партнерів, країн-союзників. І я вже бачу, що вони таку готовність висловлюють", - зазначив Братчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію