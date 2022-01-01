Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого

Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого
Троє учасників хіп-хоп-гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні, Тимофій Музичук, Ігор Діденчук, Віталій Дужик є випускниками Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського і навчалися в одного педагога – Юрія Фокшея.

Про це повідомляють у пресслужбі Волиньради.

«У нашому коледжі був неймовірно святковий день. Напевно, ми на Великдень так не раділи, як перемозі наших випускників на «Євробаченні». І вже точно, стільки уваги преси викладацький і студентський колективи ще не мали», - зазначив керівник обласної комунальної установи Тарас Войтович.

Він також зауважив, що випускники мистецького закладу і раніше у складі різних колективів були учасниками європейського пісенного конкурсу. І стверджує, що вже визначилися з кандидатурою студента, який, найпевніше, візьме участь у наступному «Євробаченні». Він теж вихованець Юрія Фокшея. Самого ж наставника керівник характеризує як талановитого музиканта і педагога та надзвичайно скромну і порядну особистість.

Понад рік у Міністерстві культури України розглядають документи на присвоєння Юрію Фокшею почесного звання «Заслужений діяч культури і мистецтв України», тож волиняни сподіваються, що педагог невдовзі таки заслужено його отримає.

Юрій Євгенович розповів, що пильно стежив за перебігом конкурсу, вболівав за своїх вихованців і щасливий їхньою перемогою. Про хлопців відгукується якнайкраще, каже – усі вони володіють кількома інструментами, навчалися із захопленням. До прикладу, Віталій Дужик займався у нього ще з дитинства, а Тимофій Музичук майже рік щотижня долав сотню кілометрів, аби потрапити на заняття. Хлопці завжди прагнули бути найкращими, стверджує викладач, і таки досягли визнання.

Нагадаємо, учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук пропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку.

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Теги: Юрій Фокшей, «Заслужений діяч культури і мистецтв України», Луцьк, Kalush Orchestra
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