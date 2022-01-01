Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого

Тимофій Музичук, Ігор Діденчук, Віталій Дужик є випускниками Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського і навчалися в одного педагога – Юрія Фокшея.



Про це повідомляють у



«У нашому коледжі був неймовірно святковий день. Напевно, ми на Великдень так не раділи, як перемозі наших випускників на «Євробаченні». І вже точно, стільки уваги преси викладацький і студентський колективи ще не мали», - зазначив керівник обласної комунальної установи Тарас Войтович.



Він також зауважив, що випускники мистецького закладу і раніше у складі різних колективів були учасниками європейського пісенного конкурсу. І стверджує, що вже визначилися з кандидатурою студента, який, найпевніше, візьме участь у наступному «Євробаченні». Він теж вихованець Юрія Фокшея. Самого ж наставника керівник характеризує як талановитого музиканта і педагога та надзвичайно скромну і порядну особистість.



Понад рік у Міністерстві культури України розглядають документи на присвоєння Юрію Фокшею почесного звання «Заслужений діяч культури і мистецтв України», тож волиняни сподіваються, що педагог невдовзі таки заслужено його отримає.



Юрій Євгенович розповів, що пильно стежив за перебігом конкурсу, вболівав за своїх вихованців і щасливий їхньою перемогою. Про хлопців відгукується якнайкраще, каже – усі вони володіють кількома інструментами, навчалися із захопленням. До прикладу, Віталій Дужик займався у нього ще з дитинства, а Тимофій Музичук майже рік щотижня долав сотню кілометрів, аби потрапити на заняття. Хлопці завжди прагнули бути найкращими, стверджує викладач, і таки досягли визнання.



Нагадаємо, учасник гурту Kalush Orchestra



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє учасників хіп-хоп-гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні є випускниками Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського і навчалися в одного педагога –Про це повідомляють у пресслужбі Волиньради.«У нашому коледжі був неймовірно святковий день. Напевно, ми на Великдень так не раділи, як перемозі наших випускників на «Євробаченні». І вже точно, стільки уваги преси викладацький і студентський колективи ще не мали», - зазначив керівник обласної комунальної установиВін також зауважив, що випускники мистецького закладу і раніше у складі різних колективів були учасниками європейського пісенного конкурсу. І стверджує, що вже визначилися з кандидатурою студента, який, найпевніше, візьме участь у наступному «Євробаченні». Він теж вихованець Юрія Фокшея. Самого ж наставника керівник характеризує як талановитого музиканта і педагога та надзвичайно скромну і порядну особистість.Понад рік у Міністерстві культури України розглядають документи на присвоєння Юрію Фокшею почесного звання «Заслужений діяч культури і мистецтв України», тож волиняни сподіваються, що педагог невдовзі таки заслужено його отримає.Юрій Євгенович розповів, що пильно стежив за перебігом конкурсу, вболівав за своїх вихованців і щасливий їхньою перемогою. Про хлопців відгукується якнайкраще, каже – усі вони володіють кількома інструментами, навчалися із захопленням. До прикладу, Віталій Дужик займався у нього ще з дитинства, а Тимофій Музичук майже рік щотижня долав сотню кілометрів, аби потрапити на заняття. Хлопці завжди прагнули бути найкращими, стверджує викладач, і таки досягли визнання.Нагадаємо, учасник гурту Kalush Orchestra Ігор Діденчук пропонує провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку.

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