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У Міноборони заявили, коли західна зброя допоможе ЗСУ змінити ситуацію на фронті

У Міноборони заявили, коли західна зброя допоможе ЗСУ змінити ситуацію на фронті
Заступник міністра оборони України Анна Маляр заявляє, що знадобиться декілька місяців, аби Україна за допомогою західної зброї, яка надходить, встановила паритет на фронті у війні з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.

"На сьогодні дійсно, переломний момент відбувся. І ви вся бачите, що після зустрічі на базі Рамштайн, де були присутніми понад 40 очільників оборонних відомств, дійсно допомога для України тепер колективна. І за декілька місяців вона зможе забезпечити паритетну можливість України відповідати тим загрозам, які є. Тому що у Росії зараз безумовно є перевага і по озброєнню, і по особовому складу", - заявила Маляр.

Вона додала, що говорити небезпечно про точні цифри озброєння, яке надходить від західних партнерів.

"Тому що нашу інформацію відстежує ворог. Він буде розуміти наші спроможності, якщо ми перейдемо на цифри, але те, що допомога Заходу на сьогодні вже використовується в боях, це абсолютна правда. Так і є", - наголосила заступник міністра.

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Теги: Росія, Україна, війна
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