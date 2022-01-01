У Міноборони заявили, коли західна зброя допоможе ЗСУ змінити ситуацію на фронті
Сьогодні, 16:32
Заступник міністра оборони України Анна Маляр заявляє, що знадобиться декілька місяців, аби Україна за допомогою західної зброї, яка надходить, встановила паритет на фронті у війні з Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.
"На сьогодні дійсно, переломний момент відбувся. І ви вся бачите, що після зустрічі на базі Рамштайн, де були присутніми понад 40 очільників оборонних відомств, дійсно допомога для України тепер колективна. І за декілька місяців вона зможе забезпечити паритетну можливість України відповідати тим загрозам, які є. Тому що у Росії зараз безумовно є перевага і по озброєнню, і по особовому складу", - заявила Маляр.
Вона додала, що говорити небезпечно про точні цифри озброєння, яке надходить від західних партнерів.
"Тому що нашу інформацію відстежує ворог. Він буде розуміти наші спроможності, якщо ми перейдемо на цифри, але те, що допомога Заходу на сьогодні вже використовується в боях, це абсолютна правда. Так і є", - наголосила заступник міністра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.
"На сьогодні дійсно, переломний момент відбувся. І ви вся бачите, що після зустрічі на базі Рамштайн, де були присутніми понад 40 очільників оборонних відомств, дійсно допомога для України тепер колективна. І за декілька місяців вона зможе забезпечити паритетну можливість України відповідати тим загрозам, які є. Тому що у Росії зараз безумовно є перевага і по озброєнню, і по особовому складу", - заявила Маляр.
Вона додала, що говорити небезпечно про точні цифри озброєння, яке надходить від західних партнерів.
"Тому що нашу інформацію відстежує ворог. Він буде розуміти наші спроможності, якщо ми перейдемо на цифри, але те, що допомога Заходу на сьогодні вже використовується в боях, це абсолютна правда. Так і є", - наголосила заступник міністра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За тисячу хабаря поліцейським волинян заплатить 17 тисяч штрафу
Сьогодні, 14:38
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучанам бракує автобусів на маршруті №9
Сьогодні, 17:15
У Міноборони заявили, коли західна зброя допоможе ЗСУ змінити ситуацію на фронті
Сьогодні, 16:32
Авіаудари на Чернігівщині: 8 людей загинули, 12 поранені
Сьогодні, 16:22
Волинянин, який навчав музики учасників гурту Kalush Orchestra, може отримати звання заслуженого
Сьогодні, 16:10
Купатися у Чорному морі небезпечно: там може бути до 600 мін
Сьогодні, 15:55
Медіа