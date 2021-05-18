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Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО

Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО
Австрійський священник Кшиштоф Ковальський вже вдруге привіз до Луцька гуманітарну допомогу, зібрану парафіянами його церкви. В бусі здебільшого – продукти харчування, ліки та засоби особистої гігієни.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

За словами іноземного волонтера, з початком війни мешканці його міста дуже охоче допомагають українцям.

“Зараз усі об’єднались задля вашої перемоги. Ви боретесь не лише за свою країну та за свободу, а також за мир та спокій в усій Європі. В Луцьку немає бойових дій, тут не відчувається, що у вашій країні йде війна. Але ми знаємо, що є інші міста, які дуже сильно постраждали від окупації. Це - Маріуполь, Ірпінь, Буча. Ми переживаємо за людей, які зараз знаходяться в підвалах та бомбосховищах. Вони ризикують своїм життям і часто втрачають їх, будучи там. Тому ми підтримуємо вас та усім серцем бажаємо Україні перемоги”, - зауважив Кшиштоф Ковальський.
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО

Координатор Луцького центрального пункту допомоги Лариса Карп’як подякувала волонтеру за допомогу, яку надали австрійці. Також вона повідомила, що військовослужбовці Збройних Сил України постійно потребують станків та піни для гоління, футболок темного кольору та кольору хакі, літнього взуття та шкарпеток.
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО
Австрійський священник привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО






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Теги: священник, Австрія, Луцьк, допомога, волонтери
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