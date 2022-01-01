Захищаючи Батьківщину, загинув волинянин Павло Суслов
Сьогодні, 17:59
У війні з російськими окупантами загинув Павло Суслов із Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину, загинув нововолинець, солдат Павло Суслов. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам нашого Героя", - йдеться в повідомленні.
Карпус зазначив, що тіло загиблого Павла Суслова прибуде в Нововолинськ орієнтовно опівночі.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину, загинув нововолинець, солдат Павло Суслов. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам нашого Героя", - йдеться в повідомленні.
Карпус зазначив, що тіло загиблого Павла Суслова прибуде в Нововолинськ орієнтовно опівночі.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни грабують музеї та приватні колекції на Херсонщині: вкрадене вивозять в окупований Крим
Сьогодні, 18:40
Захищаючи Батьківщину, загинув волинянин Павло Суслов
Сьогодні, 17:59
Австрійський священик привіз допомогу до Луцька, зібрану парафіянами його церкви. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Медіа