Захищаючи Батьківщину, загинув волинянин Павло Суслов

Павло Суслов із Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



"Під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину, загинув нововолинець, солдат Павло Суслов. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам нашого Героя", - йдеться в повідомленні.



Карпус зазначив, що тіло загиблого Павла Суслова прибуде в Нововолинськ орієнтовно опівночі.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинувіз Нововолинська.Про це повідомив Нововолинський міський головас."Під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину, загинув нововолинець, солдат Павло Суслов. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам нашого Героя", - йдеться в повідомленні.Карпус зазначив, що тіло загиблого Павла Суслова прибуде в Нововолинськ орієнтовно опівночі.

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