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Захищаючи Батьківщину, загинув волинянин Павло Суслов

Захищаючи Батьківщину, загинув волинянин Павло Суслов
У війні з російськими окупантами загинув Павло Суслов із Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину, загинув нововолинець, солдат Павло Суслов. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам нашого Героя", - йдеться в повідомленні.

Карпус зазначив, що тіло загиблого Павла Суслова прибуде в Нововолинськ орієнтовно опівночі.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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