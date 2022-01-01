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Росіяни грабують музеї та приватні колекції на Херсонщині: вкрадене вивозять в окупований Крим

Росіяни грабують музеї та приватні колекції на Херсонщині: вкрадене вивозять в окупований Крим
Рашисти вивозять у окупований Крим майно херсонських музеїв та мистецькі колекції навчальних закладів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Також з 12 травня російські військові розпочали проведення цілеспрямованих рейдів до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів, і магазинів антикваріату. Примусово відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляють так звані «цивільні експерти» з числа колаборантів. Вони ж дають попередню оцінку щодо цінності експонатів.

За словами свідків, представники ЗС РФ, які залучались до проведення рейдів, не схожі на звичайних військовослужбовців. Вони екіпіровані одягом західного зразку, пересуваються на позашляховиках Toyota. Втім, мають зброю російського виробництва.

Цінності вивозяться невеликими вантажівками у супроводі позашляховиків. Іноді – в супроводі ББМ «Тигр».

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Теги: Росія, Україна, війна
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