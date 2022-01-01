У Міноборони повідомили про евакуацію з «Азовсталі» 264 захисників

У Міноборони повідомили про евакуацію з «Азовсталі» 264 захисників
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі".

Про це вона розповіла у відеозверненні.

"Спільно Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Збройні Сили України, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Нововазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну", - сказала Ганна Маляр.

Щодо оборонців, які знаходяться на "Азовсталі", то заступниця міністра оброни зазначила, що спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку.

"Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя", - підкреслила Маляр.

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Теги: Азовсталь, Україна
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