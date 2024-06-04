За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.



Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10».



Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:

- 1 літак (Су-25);

- 3 БпЛА (ОТР);

- 1 крилату ракету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 16 травня ЗСУ уразили 5 повітряних цілей російських окупантів.Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10».Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:- 1 літак (Су-25);- 3 БпЛА (ОТР);- 1 крилату ракету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію