За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники
Сьогодні, 02:16
Протягом доби 16 травня ЗСУ уразили 5 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10».
Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:
- 1 літак (Су-25);
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крилату ракету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10».
Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:
- 1 літак (Су-25);
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крилату ракету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники
Сьогодні, 02:16
«Українські Герої потрібні Україні живими», – Зеленський про порятунок оборонців Маріуполя
Сьогодні, 00:39
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ
16 травень, 23:37
Медіа