За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники

За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники
Протягом доби 16 травня ЗСУ уразили 5 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10».

Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:
- 1 літак (Су-25);
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крилату ракету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, війна, Україна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники
Сьогодні, 02:16
«Українські Герої потрібні Україні живими», – Зеленський про порятунок оборонців Маріуполя
Сьогодні, 00:39
У Міноборони повідомили про евакуацію з «Азовсталі» 264 захисників
Сьогодні, 00:25
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ
16 травень, 23:37
Схожі новини
На Харківщині ЗСУ збили російський літак На Харківщині ЗСУ збили російський літак
18 квітень, 22:15
Українські захисники за добу збили ракету, безпілотник та літак окупантів Українські захисники за добу збили ракету, безпілотник та літак окупантів
08 квітень, 04:26
Бригада ЗСУ битиме окупанта захопленими російськими боєприпасами і технікою Бригада ЗСУ битиме окупанта захопленими російськими боєприпасами і технікою
06 квітень, 04:56
ЗСУ за день збили 7 російських літаків та 1 вертоліт. ВІДЕО ЗСУ за день збили 7 російських літаків та 1 вертоліт. ВІДЕО
18 березень, 01:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники
Сьогодні, 02:16
 0
«Українські Герої потрібні Україні живими», – Зеленський про порятунок оборонців Маріуполя
Сьогодні, 00:39
 0
У Міноборони повідомили про евакуацію з «Азовсталі» 264 захисників
Сьогодні, 00:25
 0
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ
16 травень, 23:37
 0
Медіа
відео
1/8