На дорогах Україні відновили автоматичний контроль за вагою вантажівок

В Україні поновили роботу WIM-комплексів з контролю за дотриманням перевізниками габаритно-вагових норм.Про це повідомили в Укртрансбезпеці.16 травня, за основними напрямками перевезень вантажів (окрім зони бойових дій), у тестовому режимі розпочинають роботу автоматизовані комплекси контролю габаритно-вагових норм (WIM-комплекси).Перший тиждень роботи WIM-комплексів штрафні санкції накладатися не будуть. Узагальнена інформація про порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, буде оприлюднюватися на інформаційних ресурсах ДСБТ.З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм буде накладатися штраф, згідно чинного законодавства, а саме:від 5 % до 10 % - 8 500 грн;від 10 % до 20 % - 17 000 грн;від 20% до 30 % - 34 000 грн;більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.Нагадаємо, в Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.