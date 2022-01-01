На дорогах Україні відновили автоматичний контроль за вагою вантажівок
Сьогодні, 05:19
В Україні поновили роботу WIM-комплексів з контролю за дотриманням перевізниками габаритно-вагових норм.
Про це повідомили в Укртрансбезпеці.
16 травня, за основними напрямками перевезень вантажів (окрім зони бойових дій), у тестовому режимі розпочинають роботу автоматизовані комплекси контролю габаритно-вагових норм (WIM-комплекси).
Перший тиждень роботи WIM-комплексів штрафні санкції накладатися не будуть. Узагальнена інформація про порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, буде оприлюднюватися на інформаційних ресурсах ДСБТ.
З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм буде накладатися штраф, згідно чинного законодавства, а саме:
від 5 % до 10 % - 8 500 грн;
від 10 % до 20 % - 17 000 грн;
від 20% до 30 % - 34 000 грн;
більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.
Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.
Нагадаємо, в Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.
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Про це повідомили в Укртрансбезпеці.
16 травня, за основними напрямками перевезень вантажів (окрім зони бойових дій), у тестовому режимі розпочинають роботу автоматизовані комплекси контролю габаритно-вагових норм (WIM-комплекси).
Перший тиждень роботи WIM-комплексів штрафні санкції накладатися не будуть. Узагальнена інформація про порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, буде оприлюднюватися на інформаційних ресурсах ДСБТ.
З 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм буде накладатися штраф, згідно чинного законодавства, а саме:
від 5 % до 10 % - 8 500 грн;
від 10 % до 20 % - 17 000 грн;
від 20% до 30 % - 34 000 грн;
більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.
Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.
Нагадаємо, в Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.
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