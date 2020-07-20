Володимир співпрацюватиме з польським містом

Володимир співпрацюватиме з польським містом
Місто Володимир матиме співпрацю з польським містом Мальборк.

Про це повідомляють у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.

Протягом двох днів, з 13 по 14 травня з робочим візитом у Володимирі перебувала делегація з польського міста Мальборк. Мета візиту іноземної делегації, до складу якої увійшли бургомістр Марек Хажевскі разом зі службовцями тамтешньої міської ради Ярославом Бартосіком, Аліною Заїкою, Кшиштофом Левандовські та Гжегожем Конішевскі, - обговорення питань щодо подальшої співпраці між містами Володимир та Мальборк.

Розпочався візит зі знайомства із координаційним центром Володимир-Волинської міської ради, адже завдяки привезеній польською делегацією допомозі, гуманітарні склади поповнились продуктами харчування, засобами гігієни, дизельними генераторами, бензопилами та іншими потрібними речами.

Під час зустрічі з міським головою Ігорем Пальонкою, яка відбулась у приміщенні міської ради, гості з Мальборка розповіли про своє місто, яке знаходиться неподалік Балтійського моря. Як з’ясувалось, у Мальборка та Володимира чимало спільного – це і кількість населення, і давня історія, і розміщення на теренах міст військових з’єднань. Тож обидві сторони виявили зацікавлення у співпраці у різних сферах – туризмі, медицині, житлово-комунальній галузі тощо.

У межах візиту гості з Польщі відвідали ряд об’єктів у нашому місті. Зокрема, разом із заступником міського голови Андрієм Гудимом, начальником відділу міжнародної діяльності та туризму Катериною Підгурець та побували у ТМО, на елеваторі ТзОВ «П’ятидні», а також на водоканалі. Директорка ТІЦу Ірина Ковальчук провела для делегації цікаву екскурсію містом.

У підсумку візиту домовились про наступні кроки у напрямку співпраці – Мальборк та Володимир підготують відповідні документи із намірами співпраці, після чого відбудеться підписання офіційної угоди про партнерство. Як зазначив Марек Хажевскі, у Мальборка ще немає українських міст-партнерів, тож співпраця з Володимиром для них дуже цікава.

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Теги: Володимир, співпраця, Польща
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