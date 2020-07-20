Володимир співпрацюватиме з польським містом
Сьогодні, 07:31
Місто Володимир матиме співпрацю з польським містом Мальборк.
Про це повідомляють у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.
Протягом двох днів, з 13 по 14 травня з робочим візитом у Володимирі перебувала делегація з польського міста Мальборк. Мета візиту іноземної делегації, до складу якої увійшли бургомістр Марек Хажевскі разом зі службовцями тамтешньої міської ради Ярославом Бартосіком, Аліною Заїкою, Кшиштофом Левандовські та Гжегожем Конішевскі, - обговорення питань щодо подальшої співпраці між містами Володимир та Мальборк.
Розпочався візит зі знайомства із координаційним центром Володимир-Волинської міської ради, адже завдяки привезеній польською делегацією допомозі, гуманітарні склади поповнились продуктами харчування, засобами гігієни, дизельними генераторами, бензопилами та іншими потрібними речами.
Під час зустрічі з міським головою Ігорем Пальонкою, яка відбулась у приміщенні міської ради, гості з Мальборка розповіли про своє місто, яке знаходиться неподалік Балтійського моря. Як з’ясувалось, у Мальборка та Володимира чимало спільного – це і кількість населення, і давня історія, і розміщення на теренах міст військових з’єднань. Тож обидві сторони виявили зацікавлення у співпраці у різних сферах – туризмі, медицині, житлово-комунальній галузі тощо.
У межах візиту гості з Польщі відвідали ряд об’єктів у нашому місті. Зокрема, разом із заступником міського голови Андрієм Гудимом, начальником відділу міжнародної діяльності та туризму Катериною Підгурець та побували у ТМО, на елеваторі ТзОВ «П’ятидні», а також на водоканалі. Директорка ТІЦу Ірина Ковальчук провела для делегації цікаву екскурсію містом.
У підсумку візиту домовились про наступні кроки у напрямку співпраці – Мальборк та Володимир підготують відповідні документи із намірами співпраці, після чого відбудеться підписання офіційної угоди про партнерство. Як зазначив Марек Хажевскі, у Мальборка ще немає українських міст-партнерів, тож співпраця з Володимиром для них дуже цікава.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.
Протягом двох днів, з 13 по 14 травня з робочим візитом у Володимирі перебувала делегація з польського міста Мальборк. Мета візиту іноземної делегації, до складу якої увійшли бургомістр Марек Хажевскі разом зі службовцями тамтешньої міської ради Ярославом Бартосіком, Аліною Заїкою, Кшиштофом Левандовські та Гжегожем Конішевскі, - обговорення питань щодо подальшої співпраці між містами Володимир та Мальборк.
Розпочався візит зі знайомства із координаційним центром Володимир-Волинської міської ради, адже завдяки привезеній польською делегацією допомозі, гуманітарні склади поповнились продуктами харчування, засобами гігієни, дизельними генераторами, бензопилами та іншими потрібними речами.
Під час зустрічі з міським головою Ігорем Пальонкою, яка відбулась у приміщенні міської ради, гості з Мальборка розповіли про своє місто, яке знаходиться неподалік Балтійського моря. Як з’ясувалось, у Мальборка та Володимира чимало спільного – це і кількість населення, і давня історія, і розміщення на теренах міст військових з’єднань. Тож обидві сторони виявили зацікавлення у співпраці у різних сферах – туризмі, медицині, житлово-комунальній галузі тощо.
У межах візиту гості з Польщі відвідали ряд об’єктів у нашому місті. Зокрема, разом із заступником міського голови Андрієм Гудимом, начальником відділу міжнародної діяльності та туризму Катериною Підгурець та побували у ТМО, на елеваторі ТзОВ «П’ятидні», а також на водоканалі. Директорка ТІЦу Ірина Ковальчук провела для делегації цікаву екскурсію містом.
У підсумку візиту домовились про наступні кроки у напрямку співпраці – Мальборк та Володимир підготують відповідні документи із намірами співпраці, після чого відбудеться підписання офіційної угоди про партнерство. Як зазначив Марек Хажевскі, у Мальборка ще немає українських міст-партнерів, тож співпраця з Володимиром для них дуже цікава.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Володимир співпрацюватиме з польським містом
Сьогодні, 07:31
За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники
Сьогодні, 02:16
Медіа