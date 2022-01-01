У зруйнованому будинку в Бородянці пес два місяці чекає своїх господарів. ВІДЕО

У зруйнованому будинку в Бородянці пес два місяці чекає своїх господарів. ВІДЕО
У зруйнованій російськими окупантами Бородянці у Київській області помітили чорного собаку, який щодня віддано чекає на своїх господарів.

Пса прозвали Хатіко. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на волонтерів зоозахисної організації "ЗооПатруль".

Також зоозахисники показали відео з чотирилапим.

"У Бородянці знайшли свого Хатіко! Два місяці в холод, дощ і спеку він чекає біля під’їзду будинку, де немає жодного жителя! Сусіди розповіли, що хотіли забрати собаченьку, але той тікав і завжди повертався до свого дому", – кажуть зоозахисники.




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Теги: Україна, Бородянка, Хатіко, війна
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