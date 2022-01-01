У зруйнованому будинку в Бородянці пес два місяці чекає своїх господарів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:34
У зруйнованій російськими окупантами Бородянці у Київській області помітили чорного собаку, який щодня віддано чекає на своїх господарів.
Пса прозвали Хатіко. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на волонтерів зоозахисної організації "ЗооПатруль".
Також зоозахисники показали відео з чотирилапим.
"У Бородянці знайшли свого Хатіко! Два місяці в холод, дощ і спеку він чекає біля під’їзду будинку, де немає жодного жителя! Сусіди розповіли, що хотіли забрати собаченьку, але той тікав і завжди повертався до свого дому", – кажуть зоозахисники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Пса прозвали Хатіко. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на волонтерів зоозахисної організації "ЗооПатруль".
Також зоозахисники показали відео з чотирилапим.
"У Бородянці знайшли свого Хатіко! Два місяці в холод, дощ і спеку він чекає біля під’їзду будинку, де немає жодного жителя! Сусіди розповіли, що хотіли забрати собаченьку, але той тікав і завжди повертався до свого дому", – кажуть зоозахисники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Володимир співпрацюватиме з польським містом
Сьогодні, 07:31
У зруйнованому будинку в Бородянці пес два місяці чекає своїх господарів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:34
За добу ЗСУ збили ворожий літак та 3 безпілотники
Сьогодні, 02:16
Медіа