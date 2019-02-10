Викладач волинян з Kalush Orchestra розповів про їхнє студентство. ВІДЕО

Викладач волинян з Kalush Orchestra розповів про їхнє студентство. ВІДЕО
Троє музикантів гурту Kalush Orchestra, які здобули перемогу для України на Євробаченні-2022 є випускниками Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Стравінського.

Їхній викладач Юрій Фокшей розповів Суспільному, якими хлопці були під час навчання в коледжі.

Зі слів педагога, Євробачення дивився на одному подиху, бо вболівав за своїх учнів.

Тимофій Музичук — найстарший серед випускників, — каже Юрій Фокшей. Ігор Діденчук закінчив коледж 2018 року, Віталій Дужик роком пізніше. Усі хлопці грають на кількох інструментах та підтримують дружні стосунки між собою, – розповідає викладач.

Пригадує: хлопці під час навчання у коледжі брали участь у багатьох музичних конкурсах, завжди прагнули бути першими та перемагати.

Тимофій Музичук перед вступом до коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського впродовж року щотижня їздив на заняття до Юрія Фокшея з Ковельського району, долаючи відстань у 90 кілометрів. Викладач каже: завжди повертався підготовленим.

Віталій Дужик народився неподалік Луцька, у селі Жидичин. Навчався грі на сопілці в Юрія Фокшея змалечку. Викладач каже: хлопець побачив його виступ на одному зі свят і прийшов до нього на навчання сопілкарству.

Навчання у столиці додало вправності у грі Ігорю Діденчуку, – говорить викладач.

"Він став дуже професійним музикантом, впевненим. Тут, коли він навчався, дуже переживав за все, коли їдемо на конкурс, як то воно буде, але життя змінило його", — розповідає Юрій Фокшей.

Під час виступу на Євробаченні-2022 Тимофій Музичук грав на тилинці, Ігорі Діденчук на контрабасі, а Віталій Дужик на сопілці. Грі на цих інструментах хлопці навчилися у Волинському коледжі культури і мистецтв імені І.Стравінського.


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Теги: Волинь, Євробачення
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