Викладач волинян з Kalush Orchestra розповів про їхнє студентство. ВІДЕО





Їхній викладач Юрій Фокшей розповів



Зі слів педагога, Євробачення дивився на одному подиху, бо вболівав за своїх учнів.



Тимофій Музичук — найстарший серед випускників, — каже Юрій Фокшей. Ігор Діденчук закінчив коледж 2018 року, Віталій Дужик роком пізніше. Усі хлопці грають на кількох інструментах та підтримують дружні стосунки між собою, – розповідає викладач.



Пригадує: хлопці під час навчання у коледжі брали участь у багатьох музичних конкурсах, завжди прагнули бути першими та перемагати.



Тимофій Музичук перед вступом до коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського впродовж року щотижня їздив на заняття до Юрія Фокшея з Ковельського району, долаючи відстань у 90 кілометрів. Викладач каже: завжди повертався підготовленим.



Віталій Дужик народився неподалік Луцька, у селі Жидичин. Навчався грі на сопілці в Юрія Фокшея змалечку. Викладач каже: хлопець побачив його виступ на одному зі свят і прийшов до нього на навчання сопілкарству.



Навчання у столиці додало вправності у грі Ігорю Діденчуку, – говорить викладач.



"Він став дуже професійним музикантом, впевненим. Тут, коли він навчався, дуже переживав за все, коли їдемо на конкурс, як то воно буде, але життя змінило його", — розповідає Юрій Фокшей.



Під час виступу на Євробаченні-2022 Тимофій Музичук грав на тилинці, Ігорі Діденчук на контрабасі, а Віталій Дужик на сопілці. Грі на цих інструментах хлопці навчилися у Волинському коледжі культури і мистецтв імені І.Стравінського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє музикантів гурту Kalush Orchestra, які здобули перемогу для України на Євробаченні-2022 є випускниками Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Стравінського.Їхній викладач Юрій Фокшей розповів Суспільному , якими хлопці були під час навчання в коледжі.Зі слів педагога, Євробачення дивився на одному подиху, бо вболівав за своїх учнів.Тимофій Музичук — найстарший серед випускників, — каже Юрій Фокшей. Ігор Діденчук закінчив коледж 2018 року, Віталій Дужик роком пізніше. Усі хлопці грають на кількох інструментах та підтримують дружні стосунки між собою, – розповідає викладач.Пригадує: хлопці під час навчання у коледжі брали участь у багатьох музичних конкурсах, завжди прагнули бути першими та перемагати.Тимофій Музичук перед вступом до коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського впродовж року щотижня їздив на заняття до Юрія Фокшея з Ковельського району, долаючи відстань у 90 кілометрів. Викладач каже: завжди повертався підготовленим.Віталій Дужик народився неподалік Луцька, у селі Жидичин. Навчався грі на сопілці в Юрія Фокшея змалечку. Викладач каже: хлопець побачив його виступ на одному зі свят і прийшов до нього на навчання сопілкарству.Навчання у столиці додало вправності у грі Ігорю Діденчуку, – говорить викладач."Він став дуже професійним музикантом, впевненим. Тут, коли він навчався, дуже переживав за все, коли їдемо на конкурс, як то воно буде, але життя змінило його", — розповідає Юрій Фокшей.Під час виступу на Євробаченні-2022 Тимофій Музичук грав на тилинці, Ігорі Діденчук на контрабасі, а Віталій Дужик на сопілці. Грі на цих інструментах хлопці навчилися у Волинському коледжі культури і мистецтв імені І.Стравінського.

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