«Українські Герої потрібні Україні живими», – Зеленський про порятунок оборонців Маріуполя
Сьогодні, 00:39
Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні підбив підсумки 82 дня повномасштабної війни проти Росії.
Спочатку президент висловився про ситуацію в Маріуполі.
«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина», -
Президент зазначив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими.
"Щоб повернути хлопців додому робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу", - сказав Володимир Зеленський.
Також президент зазначив, що Україна зберігає максимальну дипломатичну активність на міжнародній арені. 16 травня президент поспілкувався з директором-розпорядником МВФ про те як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги.
Також ведеться робота задля того, щоб ЄС ухвалив 6 пакет санкцій проти Росії.
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Спочатку президент висловився про ситуацію в Маріуполі.
«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина», -
Президент зазначив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими.
"Щоб повернути хлопців додому робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу", - сказав Володимир Зеленський.
Також президент зазначив, що Україна зберігає максимальну дипломатичну активність на міжнародній арені. 16 травня президент поспілкувався з директором-розпорядником МВФ про те як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги.
Також ведеться робота задля того, щоб ЄС ухвалив 6 пакет санкцій проти Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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