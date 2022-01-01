«Українські Герої потрібні Україні живими», – Зеленський про порятунок оборонців Маріуполя

«Українські Герої потрібні Україні живими», – Зеленський про порятунок оборонців Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні підбив підсумки 82 дня повномасштабної війни проти Росії.

Спочатку президент висловився про ситуацію в Маріуполі.

«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина», -

Президент зазначив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими.

"Щоб повернути хлопців додому робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу", - сказав Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що Україна зберігає максимальну дипломатичну активність на міжнародній арені. 16 травня президент поспілкувався з директором-розпорядником МВФ про те як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги.

Також ведеться робота задля того, щоб ЄС ухвалив 6 пакет санкцій проти Росії.


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Теги: війна, відеозвернення, Україна, Маріуполь
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