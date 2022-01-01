«Українські Герої потрібні Україні живими», – Зеленський про порятунок оборонців Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні підбив підсумки 82 дня повномасштабної війни проти Росії.Спочатку президент висловився про ситуацію в Маріуполі.«Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина», -Президент зазначив, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими."Щоб повернути хлопців додому робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу", - сказав Володимир Зеленський.Також президент зазначив, що Україна зберігає максимальну дипломатичну активність на міжнародній арені. 16 травня президент поспілкувався з директором-розпорядником МВФ про те як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги.Також ведеться робота задля того, щоб ЄС ухвалив 6 пакет санкцій проти Росії.