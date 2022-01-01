З лютого у місті на Волині вилучили 24 автомобілі на потреби ЗСУ
Сьогодні, 08:35
У Нововолинську поліція, працівники Другого відділу Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та ГФ "Варта порядку" посилено патрулюють місто.
Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
В умовах воєнного стану в місті посилено патрулювання.
Від початку війни патрульні:
виявили 423 порушення комендантської години;
затримали 35 нетверезих водіїв;
вилучили 24 авто на потреби ЗСУ;
виявили 211 випадків порушення громадського порядку;
затримали 86 порушників і доставили їх у відділення поліції.
Cтаном на березень 2022 року рівень злочинності в області знизився більше, ніж удвічі.
Правоохоронці закликають мешканців і гостей міста дотримуватися порядку, не порушувати умови комендантської години, не сідати за кермо в нетверезому стані.
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Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
В умовах воєнного стану в місті посилено патрулювання.
Від початку війни патрульні:
виявили 423 порушення комендантської години;
затримали 35 нетверезих водіїв;
вилучили 24 авто на потреби ЗСУ;
виявили 211 випадків порушення громадського порядку;
затримали 86 порушників і доставили їх у відділення поліції.
Cтаном на березень 2022 року рівень злочинності в області знизився більше, ніж удвічі.
Правоохоронці закликають мешканців і гостей міста дотримуватися порядку, не порушувати умови комендантської години, не сідати за кермо в нетверезому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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