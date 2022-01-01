З лютого у місті на Волині вилучили 24 автомобілі на потреби ЗСУ

З лютого у місті на Волині вилучили 24 автомобілі на потреби ЗСУ
У Нововолинську поліція, працівники Другого відділу Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та ГФ "Варта порядку" посилено патрулюють місто.

Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

В умовах воєнного стану в місті посилено патрулювання.

Від початку війни патрульні:

виявили 423 порушення комендантської години;
затримали 35 нетверезих водіїв;
вилучили 24 авто на потреби ЗСУ;
виявили 211 випадків порушення громадського порядку;
затримали 86 порушників і доставили їх у відділення поліції.

Cтаном на березень 2022 року рівень злочинності в області знизився більше, ніж удвічі.

Правоохоронці закликають мешканців і гостей міста дотримуватися порядку, не порушувати умови комендантської години, не сідати за кермо в нетверезому стані.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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