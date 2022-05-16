З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ





Про це повідомляє



У повідомленні Reuters йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з "Азовсталі" виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.



"У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.



Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Reuters.У повідомленні Reuters йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з "Азовсталі" виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками."У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених".

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