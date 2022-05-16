З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ

З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ
З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Reuters.

У повідомленні Reuters йдеться, що свідок на місці подій повідомив – з "Азовсталі" виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.

"У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Скільки саме людей було в автобусах, встановити не вдалося. За оцінками, на території великого заводу радянських часів перебуває близько 600 бійців, серед них десятки поранених".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Азовсталь, Маріуполь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ
16 травень, 23:37
У Росії «очень много 300-х...», або Добрі новини від ВолиньPost за 16 травня
16 травень, 22:59
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
16 травень, 22:31
Коли і де відбудеться церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
16 травень, 21:57
Схожі новини
Зрадник показав росіянам підземні тунелі, що ведуть на «Азовсталь» Зрадник показав росіянам підземні тунелі, що ведуть на «Азовсталь»
05 травень, 04:31
На «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої На «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої
04 травень, 23:03
«Не на часі мемасики з Арестовичем постити»: художниця – про героїв «Азова», ікони та благодійний аукціон «Не на часі мемасики з Арестовичем постити»: художниця – про героїв «Азова», ікони та благодійний аукціон
12 травень, 1919, 16:08
Організатори «Євробачення-2022» відреагували на заклик Kalush Orchestra щодо «Азовсталі» Організатори «Євробачення-2022» відреагували на заклик Kalush Orchestra щодо «Азовсталі»
15 травень, 00:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ
16 травень, 23:37
 0
У Росії «очень много 300-х...», або Добрі новини від ВолиньPost за 16 травня
16 травень, 22:59
 0
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
16 травень, 22:31
 0
Коли і де відбудеться церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
16 травень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8