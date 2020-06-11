На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд

На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
Приміський поїзд № 6301/6302 "Червоноград – Ізов – Ковель" на певний час змінює розклад руху.

Про це повідомили у Львівській залізниці.

Впродовж 16-25 травня цього року поїзд № 6302\6303 курсує за маршрутом Червоноград – Ізов – Сокаль (замість № 6302/6301 Червоноград – Ізов – Ковель), вирушає з Червонограда о 05:20, Iзов 07:36-08:20, прибуває в Сокаль о 10:20;

У вказаний період поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль – Ізов – Червоноград (замість № 6305/6306 Ковель – Ізов – Червоноград), вирушатиме зі ст. Сокаль о 18:05, Iзов 20:03-20:15 прибуватиме в Червоноград о 22:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Укрзалізниця, потяг, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
Сьогодні, 22:31
Коли і де відбудеться церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
Сьогодні, 21:57
В Україні остаточно заборонили Комуністичну партію
Сьогодні, 21:36
У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня Поїзд «Ковель-Київ» курсуватиме лише до 16 червня
11 червень, 2020, 16:14
Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК
15 грудень, 2018, 15:24
Відновлювати рух потяга, що прямував з Ковеля до Хелма, поки не будуть Відновлювати рух потяга, що прямував з Ковеля до Хелма, поки не будуть
11 жовтень, 2021, 10:10
Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях
03 листопад, 2020, 01:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зробимо усе, щоб «Євробачення-2023» приймав Маріуполь, – Зеленський
15 травень, 02:40
 1
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
Сьогодні, 22:31
 0
Коли і де відбудеться церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
Сьогодні, 21:57
 0
В Україні остаточно заборонили Комуністичну партію
Сьогодні, 21:36
 0
У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8