На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд





Про це повідомили у Львівській залізниці.



Впродовж 16-25 травня цього року поїзд № 6302\6303 курсує за маршрутом Червоноград – Ізов – Сокаль (замість № 6302/6301 Червоноград – Ізов – Ковель), вирушає з Червонограда о 05:20, Iзов 07:36-08:20, прибуває в Сокаль о 10:20;



У вказаний період поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль – Ізов – Червоноград (замість № 6305/6306 Ковель – Ізов – Червоноград), вирушатиме зі ст. Сокаль о 18:05, Iзов 20:03-20:15 прибуватиме в Червоноград о 22:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приміський поїзд № 6301/6302 "Червоноград – Ізов – Ковель" на певний час змінює розклад руху.Про це повідомили у Львівській залізниці.Впродовж 16-25 травня цього року поїзд № 6302\6303 курсує за маршрутом Червоноград – Ізов – Сокаль (замість № 6302/6301 Червоноград – Ізов – Ковель), вирушає з Червонограда о 05:20, Iзов 07:36-08:20, прибуває в Сокаль о 10:20;У вказаний період поїзд № 6304\6305 курсуватиме за маршрутом Сокаль – Ізов – Червоноград (замість № 6305/6306 Ковель – Ізов – Червоноград), вирушатиме зі ст. Сокаль о 18:05, Iзов 20:03-20:15 прибуватиме в Червоноград о 22:30.

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